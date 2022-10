Marc Degryse heeft een tip klaar voor Felice Mazzu en Anderlecht

Anderlecht verloor zondag met 0-1 van Sporting Charleroi. Het was voor Felice Mazzu de vijfde nederlaag in tien matchen.

Volgens analist Marc Degryse is de derde plaats pakken met deze kern gewoonweg onmogelijk. Het vertrek van Zirkzee, Kouamé en Gomez zijn te veel kwaliteitsverlies.

Volgens Degryse weet elke tegenstander ook wat je moet doen als Lior Refaelov aan de bal is. “Omdat ze weten dat hij Silva gaat zoeken. Het is allemaal zó voorspelbaar en doorzichtig geworden. Deels omdat de rest schrik heeft. Te weinig lef toont. Zij spelen breed. Of achteruit”, zegt Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Degryse heeft ook nog een tip voor Felice Mazzu. “Het laatste wat je Duranville moet laten doen, is mee helpen verdedigen. Hij is geen wingback. Dat was duidelijk bij het tegendoelpunt, waarbij hij pijnlijk in z'n rug werd gepakt. Duranville moet je - met zijn creativiteit, snelheid en z'n twee goeie voeten - puur offensief uitspelen. Zeker als je daar zoveel nood aan hebt.”