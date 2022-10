'Shame on you' scandeerde door het stadion van Anderlecht: "Alle begrip voor frustratie van fans, maar we waren beter dan Charleroi"

De supporters van Anderlecht hebben lang geduld gehad, maar na de wanprestatie van hun ploeg tegen Charleroi was dat ook volledig op. 'Shame on you, shame on you!' galmde door het stadion. En de spelers hadden daar niet al te veel tegen in te brengen.

Anderlecht speelde zonder tempo, zonder creativiteit en zonder accuratie. "Alle begrip voor de frustratie van de fans", zei een hoofdschuddende kapitein Hendrik Van Crombrugge voor de camera van Eleven. "Ik kan dat plaatsen vandaag. Iedereen bij ons wil positieve resultaten zien. Zij kunnen op het veld niets doen en moeten hun frustratie kwijt op die manier. Dat begrijp ik."

Een logische reactie, maar wat volgde vonden we al minder logisch. "Je kan hier op twee manieren komen staan. Je kan alles afbranden en zeggen dat niets goed was, maar dat is denk ik niet het verhaal van vandaag. Anderlecht was op alle vlakken beter dan Charleroi, behalve op vlak van efficiëntie. Maar de wet van voetbal is nu eenmaal dat efficiëntie een wedstrijd vaak beslist."

4 op 18 in de laatste weken en 13 op 30 in het totaal. Dan schort er wel iets meer dan enkel efficiëntie. "Dat is barslecht, zou ik zeggen. Ik denk dat het niet echt het moment is om veel verwachtingen te hebben of grote uitspraken te doen. We moeten zelfkritisch en nederig zijn. We moeten beseffen dat waar we nu staan misschien wel onze plaats is. Als je de ambitie hebt om hoger te staan dan moet je wedstrijden winnen."