Vreemd moment: Morioka weigert goal tegen Anderlecht te vieren: "Ik had hier een leuke tijd"

Ryota Morioka maakte tegen Anderlecht het enige doelpunt van de partij. De Japanner weigerde dat echter te vieren omdat hij in het verleden nog bij paars-wit voetbalde.

Het is al een tijdje geleden dat hij voor Anderlecht speelde, maar Japanners dragen respect heel hoog in vaandel. "Ik ben natuurlijk heel blij met het resultaat. Op Anderlecht winnen is altijd moeilijk", klonk het. "Anderlecht is mijn ex-club. Ik heb hier een leuke tijd beleefd. Het is moeilijk uit te leggen waarom het hier niet lukte voor mij. Soms gebeuren die dingen in het voetbal."

Charleroi zat zelf niet in de beste periode en de winst tegen de Brusselaars is een ferme opkikker. "We kwamen naar hier om te winnen. Dit is heel belangrijk voor ons. Het is nog te vroeg om te zeggen of we naar boven kunnen kijken. We proberen gewoon elk weekend onze wedstrijd te winnen."