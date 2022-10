Mazzu weet dat de druk enorm stijgt: "We weten waar we naartoe willen, maar momenteel lukt het niet"

De nederlaag tegen Charleroi is héél hard aangekomen bij Anderlecht. De fans hebben er genoeg van en Felice Mazzu wordt zwaar in vraag gesteld door hen. Nog niet bij het bestuur, maar veel zal er toch niet meer nodig zijn.

Edward Still had in zijn analyse gezegd dat ze Anderlecht eerst hoog hadden willen opvangen, maar daarna toch terugzakten om hen in de problemen te brengen. "Ik ben akkoord met Edward. Hij is een coach die heel erg op statistieken vertrouwt. Maar als we die parameters overschouwen hebben we genoeg kansen gehad. Waarmee ik wil zeggen: genoeg situaties waaruit een kans had moeten voortvloeien, maar waarin we de verkeerde keuzes maakten."

"Silva en Esposito hadden kansen, maar zagen die naast of op de keeper belanden. We mogen dus gefrustreerd zijn. Ik kan mijn spelers heel weinig verwijten. De wil was er, de situaties om te scoren waren er. Enkel de efficiëntie ontbrak. Dat Silva gefrustreerd was? Tja, Fabio heeft één goeie bal gekregen. We moeten ons allemaal in vraag stellen, maar een aanvaller die de ballen niet krijgt zoals hij wil, kan geënerveerd geraken."

En nu? Want de kritiek op het systeem en de speelwijze van Mazzu zal er niet minder op worden. En donderdag wacht West Ham. "We moeten nu ook niet alles wegwerpen. Of mijn positie in het gedrang komt? Kijk, we hebben altijd veel discussies met het bestuur en tot nu toe verliepen die positief. We weten waar we naartoe willen, maar op dit moment is het niet genoeg. Maar nee, 13 op 30 is niet goed!"