Oud-speler duidelijk over RSC Anderlecht: "Het is een schande"

Anderlecht verloor zondag van Charleroi. Uitgerekend een ex-speler van paarswit scoorde het winnende doelpunt in de wedstrijd.

Een andere ex-speler, Philippe Albert, kon bij de kranten van Sudpresse geen weg met zijn ontgoocheling over de prestaties van Anderlecht.

“Een rapport van 13 punten op 30 is een schande voor Anderlecht. In dit soort situaties zal de coach natuurlijk de prijs moeten betalen”, klonk het. “Ik wil niet dat Felice Mazzu zijn baan verliest, vooral omdat hij iemand is die je graag hebt, ook al ken je hem niet. Dit is onaanvaardbaar.”

Want het zijn andere tijden voor Mazzu. “Bij Union mag dat gebeuren, maar niet bij Anderlecht. Als er tenminste wat inhoud zou zijn. Het is te onregelmatig, ook al maakten Anderlecht tegen Charleroi het spel en namen ze de wedstrijd vanaf de eerste minuten in handen.”