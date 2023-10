Westerlo zegeviert in kelderkraker tegen Kortrijk na tussenkomst van VAR

Na 10 speeldagen mag Westerlo eindelijk juichen. De Kemphanen boekten hun eerste zege van het seizoen in de kelderkraker tegen Kortrijk. Een goal van Daci volstond voor drie punten.

Dat de belangen groot waren, bleek uit de actie van KV Kortrijk: de supporters mochten hun team gratis komen steunen in het Kuipje. Het zorgde ervoor dat het bezoekersvak aardig gevuld was en een deel van het stadion rood-wit kleurde. Glen De Boeck posteerde Avenatti en Malinov in de basis. Jonas De Roeck liet Daci de plaats van de geblesseerde Chadli innemen en Tuur Rommens mocht starten.

De bezoekers begonnen het best aan de partij met de druk vooruit, het initiatief en de beste mogelijkheden. Na een klein kwartier werd Kadri door de verdediging geloodst en enkele minuten later dook El Idrissy op voor Bolat, maar de doelman hield Westerlo overeind.

Na het halfuur zetten de Kemphanen tegen de gang van het spel in de voorsprong op het scorebord na de eerste echt uitgespeelde aanval. Reynolds bediende Daci in de zestien en die trapte het leer tegen de touwen. Het gaf de thuisploeg het vertrouwen dat in de aanvangsfase ontbrak. Een knal van Matsuo ging net over, 1-0 was de ruststand.

De tweede helft was boeiend met Kortrijk dat op zoek ging naar de gelijkmaker en Westerlo dat de ruimte die daardoor kwam probeerde te benutten. De beste kansen waren voor de thuisploeg. Daci knalde op de vuisten van doelman Vandenberghe en diezelfde Daci had op voorzet van Stassin de 2-0 kunnen scoren, maar besloot naast.

© photonews

Glen De Boeck greep in met een driedubbele wissel. Dat leek te renderen toen Kortrijk kort voor tijd via Kadri de gelijkmaker scoorde. Ref Nathan Verboomen wees naar de middenstip, maar werd door de VAR naar het scherm geroepen en keurde het doelpunt na lang beraad af wegens buitenspel. Een zucht van opluchting in het Kuipje, zware ontgoocheling bij de bezoekers.

De Boeck had zich zijn debuut bij Kortrijk wel anders voorgesteld. Zijn team wordt in het klassement voorbijgestoken door Westerlo en staat nu alleen op de laatste plaats met 5 punten. De Kemphanen boeken hun eerste zege en verloren drie partijen op rij niet meer.