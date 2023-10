Dit hebben fans van KV Kortrijk te zeggen over afgekeurd doelpunt

KV Kortrijk verloor met 1-0 op bezoek bij Westerlo. In de 85ste minuut werd een doelpunt van de Kerels afgekeurd.

Coach Glen De Boeck was achteraf furieus over de afgekeurde goal van KV Kortrijk. Door de nederlaag is zijn ploeg opnieuw hekkensluiter in de rangschikking van de Jupiler Pro League.

Op Facebook laten ook de supporters van KV Kortrijk van zich horen. Een greep uit hun reacties...

“Ben komende maandag zeer benieuwd naar de reactie van het referee corruption department”, zegt Kevin.

“KVK wordt duidelijk bestolen. Kadri kan nooit buitenspel staan want 2 spelers van Westerlo raken de bal voordat die bij Kadri komt! Tevens handspel bij Westerlo. Juiste uitslag 1-2. Hoeveel werd deze scheidsrechter betaald?”, vraag Eddy zich af.

“Bestolen!”, schrijft Tyano.

“Teveel mogelijkheden om te charelen”, klinkt het bij Filiep.

“Met dank aan de scheid en VAR”, voegt Maude er aan toe.

“Geef al die mannen anders opslag”, pikt Michael in. “Ze hebben geen knijt voetbalinzicht en voeren toch alles uit wat de malafide bond hen oplegt? Zo hebben ze vorig jaar Genk meermaals bestolen in de PlayOffs. Ha ja, want er moest iemand anders kampioen spelen. Alles is vooraf bepaald en in scène gezet. KVK zal heel sterk moeten zijn om tegen dit soort praktijken bestand te zijn, lees zich te redden. Corrupte boel.”

“Klacht indienen en herspelen”, vindt Caye. “Dit is competitievervalsing… var roept scheids om te beslissen over wat? Das zelfs al geen clear error… wat mis ik het oude spelletje. Die var maakt alles kapot. Voor die 1 op de 10 keer dat ze juist tussenkomen.”

“Voor interpretatie vatbaar… Ik hoor het hun al zeggen”, antwoordt Eveline. “De goeste om naar het Belgisch voetbal te kijken is bijna over.”