Jonas De Roeck redt zijn vel bij Westerlo: "De komende week moet dat primeren"

Westerlo pakte een broodnodige zege tegen KV Kortrijk. Daardoor zijn de West-Vlamingen weer de hekkensluiter in de Jupiler Pro League.

Een hoogstaande wedstrijd was het alvast niet van Westerlo, zo zag ook analist Patrick Goots. “In de eerste dertig minuten was het bijna niet over de middenlijn geraakt. Kortrijk voetbalde na de zege van vorig weekend tegen Cercle Brugge met vertrouwen”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

In dit soort wedstrijden moet het allemaal een beetje goed uitkomen. “De omstandigheden zaten mee voor Westerlo, met in het slot nog die afgekeurde Kortrijkse goal na discutabel buitenspel. Zuur voor De Boeck en co, maar wel de juiste beslissing in mijn ogen.”

Met de zege redt Jonas De Roeck voorlopig ook zijn vel. “De rode lantaarn aan Kortrijk doorgeven was de enige opdracht voor Westerlo. Dit zal De Roeck deugd doen. Bij een nederlaag was Westerlo vertrokken voor een heel jaar degradatievoetbal. Maar vooral: dan hadden de Turkse eigenaars de hakbijl bovengehaald, vrees ik.”

Dat goed gevoel hebben was belangrijk, vlak voor de interlandbreak. “De komende week zou ik het funaspect laten primeren. Degradatievoetbal is een stressvolle bedoening, ik heb het zelf genoeg meegemaakt. Laat de teugels nu maar een beetje los om er dan weer vol tegenaan te gaan. Met RWDM (21/09) en OH Leuven (04/11) komen er twee belangrijke uitmatchen aan die Westerlo niet mag verliezen om de voeling met de lage middenmoot te behouden.”