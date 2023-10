Van Himst zal blij zijn: Anderlecht scoort op juiste momenten en gaat naar de kop, ware beauty als kers op de taart

Het in de bloemetjes zetten van Paul Van Himst moest vanuit Anderlecht-oogpunt samengaan met het veroveren van de koppositie. Voorlopig toch. Het was terecht dat het daar in slaagde. Het beste werd nog voor het laatste gespaard, met die heerlijke treffer van Amuzu.

Een indrukwekkend eerbetoon voor Paul Van Himst, dat moest opgevolgd worden met swingend spel in de match. Anderlecht stelde niet teleur: zowel in het gebikkel om de bal als het technische aspect bleek het de betere van KV Mechelen. Dolberg trapte in het openingskwartier al een kans op het been van Coucke.

Dat de Maneblussers het lastig hadden met de korte en vlotte combinaties van RSCA, bleek bij de 1-0. Thorgan Hazard legde af voor Stroeykens, die met een licht afgeweken schot nog maar eens kon scoren tegen KV Mechelen, ongetwijfeld zijn favoriete tegenstander.

Nadien waren er iets minder uitgespeelde kansen, maar de Mechelaars dreigden al helemaal niet. Dat deed Dreyer kort na de pauze wel met een botsende plaatsbal. Het keeperswerk van Coucke was prima. Mechelen groeide wel in de match, maar net op dat moment liet het zich defensief in de luren leggen.

Augustinsson leverde een voorzet op maat af, Dolberg kon niet meer missen (2-0). Dreyer had ook wel zin om zijn doelpuntje mee te pikken. Coucke gunde hem dat opnieuw niet. Zijn save hielp mee aan een spannende slotfase, want die kwam er nog wel. Storm werd er eens doorgestuurd en lukte met wat geluk de 2-1.

De overwinning van Anderlecht kwam wel niet echt meer in gevaar. Amuzu zorgde nog voor een heerlijk toetje, met een fameuze versnelling en fantastische lob. Dat paars-wit zo aan de leiding gaat, zal in het Lotto Park doen denken aan de glorietijden. Union en Gent moeten natuurlijk wel nog in actie komen.