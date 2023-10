Cobbaut blikt terug op periode bij Anderlecht: "Dan is er een gebeten hond nodig" en "Anderlecht heeft toch drie miljoen euro voor me gekregen, hé"

Elias Cobbaut speelt sinds dit seizoen opnieuw in de Jupiler Pro League. Meer zelfs: afgelopen weekend keerde de verdediger met KV Mechelen terug naar RSC Anderlecht. Hij blikt terug op die periode.

Elias Cobbaut vertrok niet in de beste verstandhouding bij RSC Anderlecht. “Ik heb de perceptie in België tegen”, was zijn eerste reactie toen hij zijn krabbel had gezet onder een contract bij Parma Calcio 1913.

“In die tijd volgde ik het nieuws meer en zat ik ook constant op sociale media”, grijnst Cobbaut in Het Laatste Nieuws. “Nu doe ik dat niet meer. Ik weet simpelweg niet meer wat er over mij geschreven wordt.”

Al klopt de indruk wél dat Cobbaut bij Anderlecht nooit een grootse indruk kon nalaten. “Tijdens mijn passage kende Anderlecht drie moeilijke jaren met veel positiewissels. Dat zijn er altijd gebeten honden. Ik had inderdaad het geval dat ik er altijd eentje van was.”

“Maar ik kijk nog altijd met een positief gevoel terug naar mijn tijd in Brussel”, besluit Cobbaut. “Het blijft de grootste club van België, hé. Of ik het terecht vond dat ik soms de gebeten hond was? Er zijn altijd voor- en tegenstanders. En uiteindelijk heeft Anderlecht ook drie miljoen voor me gekregen.” (lacht)