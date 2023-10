Hoefkens 'heeft Price' en haalt het van Deila, al had Club Brugge zeker geen verlies verdiend

Andreas Skov Olsen leek Club Brugge een - verdiend - gelijkspel te gaan bezorgen, maar net voor het einde van de reguliere speeltijd viel de bal één keer goed voor Standard. Isaac Price bezorgde hen zo een heel belangrijke zege. Maar op basis van de tweede helft had Club meer verdiend.

De kauwgom in de mond van Carl Hoefkens moet zowat tot stof vermalen geweest zijn. De Standard-trainer leek alvast een stuk nerveuzer dan zijn collega in de andere dug out. Die had nochtans heel wat meer te vrezen vooraf. Niemand wist wat de ontvangst ging zijn voor de Noorse ex-trainer van de Rouches. Simpel: ze hebben hem straal genegeerd.

Bokadi onside

Dat had misschien anders geweest als het spelverloop op een andere manier had verlopen. Maar Standard kwam halfweg de eerste helft op voorsprong. Een enig mooie kopbal van Bokadi. Zo eentje die je één keer in je carrière scoort, zeker als verdediger. Onside, want de twee lijnen raakten elkaar en dan moet de beslissing van de lijnrechter gevolgd worden.

Club moest het spel ondergaan het eerste halfuur. Standard was gretiger en vooral collectiever. Bij blauw-zwart moest het van de individuele klasse komen terwijl Standard meer als team acteerde. Toch wel opmerkelijk voor een ploeg die pas laat werd samengesteld. Hoefkens mag gerust wat kalmer kauwen, want hij heeft al sterk werk verricht.

© photonews

Al had Club ook wel genoeg kansen in het laatste kwartier. Jutgla miste zijn kopbal echter volledig en Zinckernagel werd afgeblokt. Aan de andere kant moest Mignolet Kanga van de 2-0 houden. De Cuyper trof de paal en Bodart moest twee goeie reddingen uit zijn mouwen schudden op pogingen van Zinckernagel.

Bodart en Vanheusden onklopbaar, behalve door Olsen

En in de tweede helft hield hij ook Skov Olsen nog eens van een knappe goal nadat die zijn intussen gekende 'kappen en schieten' deed. Deila was het op het uur beu en deed maar liefst vier wissels ineens. Nielsen, Buchanan, Nusa en Thiago mochten het allemaal komen rechttrekken.

Standard kwam er niet meer aan te pas. De hoofdrollen waren weggelegd voor Arnaud Bodart en Zinho Vanheusden. Zij keerden alles wat er maar te keren viel. Skov Olsen, Nusa, Buchanan, Thiago... allen beten zich de tanden stuk op de Luikse afweer.

Maar dan kwam daar weer dat ene moment. Skov Olsen kreeg de bal voor zijn magische linker en schoot vanuit stand perfect voorbij Bodart en in de verste hoek. Een gelijkspel in de maak? Nee, net voor de toegevoegde tijd schoot invaller Price Standard naar de derde zege op rij. En een prestige-overwinning. Sclessin ontplofte en vierde. Ronny Deila zal het geweten hebben.