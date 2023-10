Analist kijkt naar Deila voor verlies in Sclessin: "Zo had hij Standard meer in de problemen kunnen brengen"

Club Brugge hoefde niet te verliezen op Standard, maar heeft het o zo moeilijk om doelpunten te scoren. Analist René Vandereycken was verrast dat Ronny Deila niet eens iets anders probeerde om meer aanvallende druk te creëren.

Vandereycken verwachtte meer tactische flexibiliteit. "Ik had wel verwacht dat Ronny Deila verrassender uit de hoek zou komen om Standard nog te verschalken. Ik zag hem vaak overleggen met zijn assistent Rik De Mil en hij bracht met Thiago, Nusa, Nielsen en Buchanan vier invallers", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Het waren echter allemaal wissels positie voor positie. "Naar mijn mening had hij bijvoorbeeld met Jutglà en Thiago naast elkaar in de spits kunnen spelen om Standard meer in de problemen te brengen. Nu was het rekenen op individuele kwaliteiten om het verschil te maken, maar alleen Nusa liet iets zien."

De gelijkmaker van Skov Olsen was ook wel knap. "Die voorzet was wat te ver en anderen zouden met rechts trappen, maar Olsen legde de bal in één beweging goed met buitenkant links om met zijn linker af te werken. Knap, maar ik had meer tactische variatie van de coach verwacht."