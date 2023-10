Alexandre Boucaut is duidelijk over VAR-fase bij openingsdoelpunt Standard: "De aanvaller stond buitenspel"

Standard won zondag met 2-1 van Club Brugge. Het meest besproken punt van de wedstrijd was de 1-0 van Bokadi, en of hij al dan niet buitenspel stond.

Alexandre Boucaut zag dat het een ingewikkelde fase was, maar hij had zijn oordeel klaar.

"Op de VAR-beelden kun je zien dat de rode lijn, de lijn van de spits, voorbij de lijn van de verdediger wordt getoond. Op basis van de beschikbare technologie stond de aanvaller daarom buitenspel. We zullen nooit de echte waarheid hebben als het gaat om buitenspel", vertelde hij bij RTBF.

"Als de twee lijnen elkaar raken, zoals in dit geval, en VAR vindt dat er geen ruimte is tussen de twee lijnen, moeten we de beslissing van de lijnrechter volgen. Omdat de assistent zijn vlag niet had gehesen, volgde de VAR de beslissing van het veld."

Het probleem hier blijft nu wel dat de grensrechter niet alles ziet. Daarom zou hij bij twijfel de vlag altijd naar beneden kunnen laten en op de VAR rekenen. Als die op zijn beurt dan op de grensrechter rekent, komen we nooit tot een juiste beslissing.