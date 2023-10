Peter Vandenbempt: "Standard heeft twee keer gewonnen dit weekend"

Standard won afgelopen zondag met 2-1 in eigen huis van Club Brugge. Naast het voetballende gedeelte van de wedstrijd, zag Peter Vandenbempt ook een mooi sportief deel.

Zo vond hij het heel mooi dat de Standard-fans zich binnen de perken hielden en zich niet hadden gefocust op de terugkeer van Ronny Deila. Er hingen wel spandoeken gericht naar hem, maar verder kwam het ook niet.

"Standard heeft wat mij betreft twee keer gewonnen. Vooraf werd gevreesd voor incidenten. We hebben het al vaak gezien in Luik ook. Maar de fans van de Rouches waren voorbeeldig", begon Vandenbempt bij Radio 1.

"Ze hebben gekozen voor het aanmoedigen van hun eigen ploeg, en op wat boegeroep na het negeren van Ronny Deila. Een pluim voor de fans daar, de wedstrijd was in een uitstekende sfeer. Daarnaast ook een pluim voor de ploeg. Het was een overwinning dat het publiek wel kan smaken", besluit hij.