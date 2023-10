Serge Gumienny is heel duidelijk over buitenspelfase bij doelpunt Standard

Zondag won Standard met het kleinste verschil van Club Brugge. Het werd 2-1 na een spannende partij.

Bokadi scoorde al snel de 1-0, maar hier was heel wat rond te doen. Bij Club Brugge waren ze niet te spreken en vonden ze dat dit doelpunt had moeten worden afgekeurd. voormalig scheidsrechter Serge Gumienny had een duidelijk oordeel klaarstaan.

"Bij Club Brugge leefde er veel frustratie, omdat de 1-0 van Standard niet afgevlagd werd voor offside. Maar het zit zo: bij de start van dit seizoen hebben de scheidsrechters gezegd dat een doelpunt enkel afgekeurd zal worden voor buitenspel wanneer iemand duidelijk offside staat. Een speler die slechts een teen te ver staat, zal dus niet afgevlagd worden", vertelde Gumienny bij Het Belang van Limburg.

"Als we dan kijken naar de VAR-lijn bij die 1-0, kunnen we op basis daarvan niet concluderen dat Bokadi duidelijk buitenspel staat. De twee lijnen overlappen elkaar zelfs. Dus is dit doelpunt terecht goedgekeurd", besluit hij.