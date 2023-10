Antwerp maakt einde aan droge reeks en wint overtuigend met 4-1 van Eupen

Antwerp heeft in eigen huis met overtuiging gewonnen van KAS Eupen. De Panda's kwamen eerst verrassend op voorsprong maar Antwerp zette snel orde op zaken.

Antwerp had nood aan wat vertrouwen na driemaal een 0-0 in de competitie en daartussen nog twee nederlagen in de Champions League. Vooral de 2-3 nederlaag tegen Shakhtar Donetsk afgelopen woensdag deed pijn bij de Great Old. Toch besliste trainer Mark Van Bommel om zijn opstelling niet aan te passen en met dezelfde elf namen ten strijde te trekken tegen Eupen.

Koude douche

De thuisploeg begon het beste aan de partij, zette hoog druk en veroverde ook regelmatig de bal hoog op het veld. Na enkele minuten trapte Janssen nogal wild over maar de toon was gezet. Enkele minuten later dwong Alderweireld doelman Slonina tot een fantastische save met een kopbal.

© photonews

Toch viel het doelpunt aan de overkant. Na een duel tussen Pantovic en Keita bleef Eupen in balbezit. Nuhu werd gevonden in de 16 en die krusite zijn scot laag voorbij Butez. Lang duurde de voorsprong echter niet want drie minuten later was Vermeeren goed gevolgd toen Slonina een kopbal van Janssen uit zijn doel ranselde, op de dij van Vermeeren: 1-1.

Snel orde op zaken

De Bosuil werd even terug stil toen Finnbogason de 1-2 nipt naast gleed maar vanaf dan nam Antwerp volledig het commando over. Vermeeren vond Balikwisha net zoals tegen Shakthar, enkel was het ditmaal met een pass in de lucht. De winger trok richting Slonina en zette Antwerp op voorsprong, een doelpunt dat bleef staan na een VAR-check.

Nog voor de rust had Antwerp tal van kansen om de voorsprong uit te diepen maar Janssen en Ekkelenkamp leken het scoren helemaal verleerd te zijn.

Antwerp controleert het uit

De tweede helft opende wat rommelig maar het stadion werd plots wakker geschud door een pegel van Muja die vanop zo'n 25-30 meter op de lat besloot. Het was het signaal voor Antwerp om op zoek te gaan naar een grotere voorsprong. Daar kregen ze wel wat hulp bij wanneer Paeshuyse een voorzet van Ekkelenkamp in doel gleed. Net als bij de 2-1 ging de vlag de hoogte in maar zette de VAR orde op zaken.

© photonews

In de eerste helft waren het vooral Janssen en Ekkelenkamp die de gemiste kansen opstapelden. Na de rust was het Muja die die taak op zich nam. Hij mocht vrij intrappen een meter voorbij het penaltypunt maar deed dat naast.

Een heerlijke tiki-taka-aanval van die drie protagonisten eindigde bij een schietkans voor Janssen. De Nederlander moest zich reppen om eerste op de bal te zijn en besloot daardoor over de kooi van Slonina.

In de blessuretijd lukte het Arbnor Muja dan toch om zijn doelpunte mee te pikken. Kerk probeerde zelf een schot te versturen richting de verste hoek. Of de bal erin ging zullen we nooit weten maar Muja stond op de goede plaats om vanop zo'n meter van het Eupense doel de bal met het hoofd in doel te deviëren.

© photonews

Na een 3/9 na drie gelijke spelen pakt Antwerp dus nog eens de volle buit. Het leverd hen een 4e plek op in de stand, op 4 punten van leider Anderlecht. Eupen zakt verder in het klassement richting plek 13, goed voor een ticket voor de play downs.