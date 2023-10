Dan toch nog Vermeeren bij Rode Duivels na forfaits? Tedesco neemt vandaag nog beslissing

Domenico Tedesco bekijkt vandaag of hij nog extra spelers zal oproepen voor de Rode Duivels. Hij zit immers met een paar twijfelgevallen waar snel uitsluitsel over moet komen.

Zo is Leandro Trossard heel twijfelachtig. De aanvaller sukkelt met een hamstringblessure en het is niet duidelijk of Arsenal hem zal laten afreizen. Hij moest tijdens de rust vervangen worden in de match tegen Manchester City. De medische staf van de Rode Duivels staat alvast in contact met hen. Het kan zijn dat hij vandaag nog forfait moet geven.

Ook Olivier Deman zal waarschijnlijk niet afreizen. Deman speelde zaterdag niet voor Werder Bremen. Omdat Tedesco zeker 24 kernspelers wil hebben (vier doelmannen en 20 veldspelers) om trainingswedstrijden te spelen, zal hij nog vervangers oproepen.

Benieuwd of hij nu dan wel Arthur Vermeeren zal oproepen. Want wat vrijdag gold, zal mogelijk nu ook nog gelden. Tedesco meende dat hij meer heeft aan een wedstrijd met de beloften dan op de bank te zitten bij de A-ploeg.