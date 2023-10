Union springt opnieuw naar de leidersplaats na efficiënte zege tegen STVV

Union heeft op het veld van STVV een ruime zege geboekt. Voor en na de rust scoorde het twee keer: 0-4.

STVV had in de vorige twee wedstrijden punten afgesnoept van Racing Genk en Club Brugge. Union, dat donderdag nog tegen Liverpool speelde, was dus zeker gewaarschuwd vooraf. Toch begon de thuisploeg het best aan de wedstrijd, zonder echt grote kansen.

Union kreeg die kansen langzamerhand wel, Nilsson trapte de eerste goede kans van de wedstrijd hard op de paal. Hashioka liet dan weer een goede kans voor STVV liggen.Het niveau daalde daarna wat, maar net voor de rust trof Union toch twee keer raak.

Na een onterechte inworp kopte Nilsson tot bij Castro-Montes, die met een volley voorbij Suzuki trapte. Daarna kregen de bezoekers een penalty, na een fout van Smets op Puertas. Na een VAR-interventie ging de bal wel op de stip en Nilsson trapte de zevende penalty van Union voorbij Suzuki.

Union maakt het snel af

STVV probeerde na de rust nog wel, maar vond moeilijk oplossingen. Union wachtte af en strafte net voor het uur een fout bij STVV af. Lazare onderschepte een slechte pass van Van Helden, Nilsson kopte de voorzet van Puertas aan de tweede paal binnen. Voor het uur stond het zo al 0-3.

STVV was daarna onmonding, Union controleerde en wachtte op een nieuw foutje. Dat gebeurde ook vijf minuten voor tijd. Amoura veroverde de bal op het middenveld en kreeg die uiteindelijk ook terug van Teklab. De Algerijn twijfelde niet en knalde zijn vierde van het seizoen voorbij Suzuki.

Union pakt zo 12 op 12 en trekt als leider de interlandperiode in. STVV verliest voor het eerst in vijf wedstrijden nog eens, maar wel al voor de derde keer thuis dit seizoen. Zij staan nu negende met 13 punten.