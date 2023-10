Gent en Genk verwennen de supporters met heerlijke pot voetbal en verdelen de punten

KAA Gent en Racing Genk hebben zondagavond reclame gemaakt voor het voetbal in de Jupiler Pro League. Beide ploegen trokken de kaart van de aanval en dat zorgde voor een resem doelrijpe kansen en een eerlijke verdeling van de punten: 1-1.

Wouter Vrancken bracht heel wat nieuw bloed aan de aftrap in vergelijking met de Europese partij van donderdag, bij Gent hield Hein Vanhaezebrouck Gift Orban op de bank, al mocht die na een halfuur al de plaats innemen van de geblesseerde Kandouss.

De eerste helft leverde een bijzonder aangenaam kijkstuk op, het was een klein wonder dat het bij de rust nog 0-0 stond. We zagen twee teams die wilden voetballen en tal van doelrijpe kansen creëerden.

De Buffalo's hadden altijd op voorsprong moeten klimmen, maar Tissoudali mikte een huizenhoge kans van dichtbij naast en een knal van Brown spatte uiteen op de lat. Er was nog Hjulsager die een heerlijke voorzet van Fofana in één tijd op de slof nam en Vandevoordt redde een afstandsschot van Tissoudali.

Het duurde zijn tijd vooraleer Genk zijn eerste echte kans versierde. Fadera mikte een prima voorzet van El Khannouss naast. Daarna pakte Nardi nog uit met twee uitstekende reddingen, telkens op pogingen van Paintsil.

© photonews

Ook het tweede bedrijf stond bol van spektakel. Orban werd in het straatje gestuurd, maar stuitte op Vandevoordt en aan de overkant liet Heynen een grote kans onbenut. Na 63 minuten maakte Paintsil de actie en rondde Zeqiri af, de voorsprong was voor de Limburgers.

Minuten later stond Hein Vanhaezebrouck te gesticuleren en neen te schudden aan de zijlijn. Gift Orban had een vlijmscherpe aanval afgerond en de Ghelamco Arena laten juichen. De gelijkmaker ging echter niet door, buitenspel oordeelde de VAR.

De 1-1 kwam er dan toch in de 84e minuut toen doelman Vandevoordt een schot van Tissoudali in de voeten van Samoise duwde die de kans niet liet liggen. Beide teams gingen in het slot nog op zoek naar de winnende treffer en Fofana was er nog het dichtst bij, maar stuitte op Vandevoordt.