Gilles Decoster niet akkoord met Hein Vanhaezebrouck: "We zullen het allemaal betalen"

De VAR blijft voor discussies zorgen. Hein Vanhaezebrouck wil alvast dat er meer en meer geïnvesteerd worden.

Na de match tussen KAA Gent en KRC Genk pleitte Hein Vanhaezebrouck nog maar eens om te investeren in de semi-automatische buitenspeltechnologie, die gebruikt wordt in de Champions League en de Serie A.

Bij de podcast 90 Minutes kwam de kritiek ter sprake. “Er zal altijd een foutenmarge zijn, en met de nieuwe technologie zal daarover geklaagd worden. Tot hoever gaan we met investeringen onze staart achterna lopen? Tot we bankroet zijn?”, vroeg Gilles Decoster zich af.

“Waarom moeten we er weer miljoenen euro's tegenaan gooien, waarvan we nu al weten dat het onderdeel van het TV-contract zal zijn. Als ze het doen zullen ze het dus doorrekenen aan de consumenten, dan betalen we allemaal meer.”

Sam Kerkhofs zou het dan ook durven koppelen aan een sponsor. “Zou je die betere technologie niet in een sponsorcontract kunnen zetten? Iedere keer dat een buitenspellijn in beeld komt zet je er een merknaam naast. Zelfs wanneer Filip in Extra Time de beelden bovenhaalt zet je het erbij. Dat moet toch mogelijk zijn.”