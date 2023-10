Na nieuwe VAR-discussies: Hein Vanhaezebrouck richt vurig pleidooi aan alle clubs in Jupiler Pro League

Ook afgelopen weekend was er opnieuw enkele keren discussie over beslissingen na tussenkomsten van de VAR, ook in Gent - Genk. Hein Vanhaezebrouck richtte een pleidooi aan het adres van alle clubs in de Jupiler Pro League om fors te investeren in betere technologie.

"We moeten de scheidsrechters helpen. We mogen niemand iets verwijten. Begin er maar aan: je hebt een beeld vanop 40 of 50 meter en dan moet je een millimeterlijn kunnen gaan trekken. Ik heb de beelden van Club Brugge gezien, pas op, niet evident hé." "Het is de Pro League, het zijn de clubs, wij moeten beseffen dat je ook moet spenderen als je mee wil doen met de groten. Je moet bij alle clubs in 1A doellijntechnologie aanschaffen en je moet een beter systeem hebben om de buitenspellijn te trekken." "Dat gaat wat geld kosten, maar dat gaat de taak van iedereen vergemakkelijken, dat gaat de supporters meer rust brengen. Dat gaat ook vermijden dat trainers nog gaan klagen over een lijn." "Zoals met de stadions schuiven wij aan. Er zijn anderen die voorop gaan en wij zijn meestal de laatste die volgt. Wij moeten gewoon beseffen dat je moet investeren als je wil meedoen met de grootsten." "Scheidsrechters willen meer betaald worden, dat is misschien ook iets dat moet gebeuren. Zeker de VAR-mensen, voor hen moet ook meer waardering zijn."