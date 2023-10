Wouter Vrancken mag in zijn handjes wrijven: "Hij kan absoluut iets bijbrengen aan deze ploeg"

Een leuke wedstrijd was het duel tussen KAA Gent en KRC Genk voor de neutrale voetballiefhebber. Al missen de Limburgers duidelijk iets volgens analist Thomas Chatelle.

KRC Genk en KAA Gent probeerden er een heel mooie wedstrijd van te maken. Het is eigenlijk zelfs jammer dat er aan elke kant maar één doelpuntje viel.

“KRC Genk heeft in Gent zijn reputatie als één van de best voetballende ploegen in dit land weer waargemaakt”, klinkt het bij Thomas Chatelle in Het Belang van Limburg. “Al is ook opnieuw gebleken dat blauw-wit het moeilijk heeft om de controle van een wedstrijd vast te houden tot het eind.”

De troepen van trainer Wouter Vrancken slagen er volgens de analist niet in om een hele wedstrijd lang hetzelfde niveau aan te houden, waardoor ze geregeld punten mislopen.

“Ze hebben te veel slechte momenten, waarin ze makkelijk doelpunten slikken. Omgekeerd kunnen ze een wedstrijd ook niet afmaken wanneer het wel goed loopt. Ze missen die killer-mentaliteit een beetje.”

Al heeft Vrancken met Zakaria El Ouahdi er wel een extraatje bij. “Hij kan absoluut iets bijbrengen aan deze ploeg en heeft dat meteen getoond. Met hem heeft Vrancken er weer een extra troef bij. Zowel defensief als offensief, want voor hij rechtsachter werd, speelde hij lang als vleugelspeler.”