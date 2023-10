Hattrickheld zorgt voor zuurverdiende driepunter in aangename Cercle Brugge - OH Leuven

Cercle Brugge en OH Leuven konden beiden de punten goed gebruiken. En dus kregen we heel wat spektakel te zien, met vooral voor de rust ook de nodige doelpunten. Al was het niet altijd oogstrelend, aangenaam was het zeker.