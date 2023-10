Shirt uit en zwaaien: hattrick-hero legt het uit na belangrijke overwinning

Cercle Brugge wist tegen OH Leuven de punten thuis te houden. Met dank aan Kevin Denkey, die met een hattrick een wezenlijk deel had in de 3-2 overwinning. En dus was de aanvaller een gelukkig man achteraf.

“Drie keer scoren? Dat doet natuurlijk altijd deugd. Bij de derde trok ik mijn truitje uit van de ontlading”, aldus Kevin Denkey achteraf in de catacomben van het Jan Breydelstadion. “Ik pak toch bijna nooit gele kaarten, dus dat kon op zich wel eens.”

“Het deed heel veel deugd. Zeker omdat het voor eigen volk was, voor de eigen supporters. En omdat het de drie punten opleverde. Want dat was het belangrijkste: nog eens kunnen winnen na een 0 op 9 en zo met een goed gevoel de interlandbreak in kunnen gaan.”

Hattricks zijn zeldzaam

“Een hattrick? Dat is zeldzaam. Ik ben in ieder geval blij dat ik er eentje kon maken. De voorbije wedstrijden kon ik niet scoren, dus dan is dat goed. Elk doelpunt is belangrijk voor een spits, maar een winning goal is zeker leuk.”

Met acht doelpunten is Denkey voorlopig topschutter: “Wat kan ik zeggen? Dat is magnifiek hé. Ik voel me goed, Cercle Brugge helpt me enorm in mijn ontwikkeling en ik doe dan graag iets terug voor De Vereniging.”