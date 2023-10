Philippe Albert zegt waar Ronny Deila moet ingrijpen bij Club Brugge

Standard won afgelopen weekend van Club Brugge. Volgens analist Philippe Albert moet Ronny Deila dringend enkele zaken aanpakken.

Het was misschien wel een gevleide overwinning op basis van het balbezit en gebrachte spel, maar aan grinta ontbrak het Standard alleszins niet tegen Club Brugge.

Al heeft blauwzwart dit seizoen al z’n problemen gekend, zo zegt analist Philippe Albert. “Het probleem van Club Brugge is sinds het begin van het seizoen al de verdediging”, vertelt hij aan La Capitale.

Dat Club Brugge met jonge spelers het wil doen komt hen soms niet goed uit. Bij de eerste goal hadden de spelers van Club Brugge moeten zorgen dat hij buitenspel stond en bij het tweede doelpunt had de bal al verschillende keren weggetrapt kunnen worden.

“Als je een moeilijke wedstrijd hebt op Standard, met ook de terugkeer van Deila, en je slaagt er op het einde in om de gelijkmaker te scoren, dan was het beter geweest dat punt veilig te stellen in plaats van alles te proberen om nog te winnen.”

“In moeilijke omstandigheden pak je beter één punt dan drie, dan alles te verliezen. Brugge kan het alleen maar zichzelf kwalijk nemen. Standard had niet veel balbezit, maar speelde het slim en zonder Mignolet was de match bij de rust al gespeeld geweest.”