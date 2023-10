Carl Hoefkens krijgt een fikse uitbrander na zege tegen Club Brugge

Standard won zondag met 2-1 van Club Brugge. Een mooie opsteker voor de ploeg van trainer Carl Hoefkens.

Bloed, zweet en tranen heeft het gekost, maar Standard is er wel in geslaagd om op Sclessin het Club Brugge van ex-trainer Ronny Deila te kloppen.

Analist Alexandre Teklak vindt dat Carl Hoefkens veel te kieskeurig is, zo maakte hij achteraf op uit de reacties van de trainer van Standard.

“Hij leek te zeggen dat hij niet blij was met de manier waarop Standard won”, klinkt het in La Dernière Heure bij Teklak. “Dit is een beetje een minachting voor een geweldig resultaat. Tegen dit Brugge mag je niet dominant zijn. Je moet slim zijn.”

De Luikenaars speelden volgens Teklak als een blok met een groot hart en konden daarbij rekenen op enkele uitschieters zoals Kanga. Teklak ziet ook veel gelijkenissen met Charleroi dat eenheid in zijn ploeg voelt door de overwinningen.

Al wacht Standard na de interlandbreak een veel moeilijkere opdracht. “Tegen Anderlecht mag Standard niet in de val lopen. De troepen van Riemer zullen veel voorzichtiger zijn en niet spelen zoals Club Brugge dat deed.”