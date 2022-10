Julien Duranville verontschuldigt zich voor zijn fout, maar "niemand neemt het hem kwalijk"

Julien Duranville was lang het enige lichtpuntje bij Anderlecht. En dat in zijn eerste basisplaats voor paars-wit. Maar in de tweede helft liet hij Ken Nkuba lopen die de assist voor het enige doelpunt kon geven.

Julien Duranville is pas 16 jaar en moet nog veel leren. In het bijzonder het beheer van zijn races. In de eerste helft bezorgde hij Nkuba hoofdpijn, Duranville passeerde hem verschillende keren. Maar in de tweede helft was de tank aan het leeglopen. Hij stond regelmatig uit te hijgen.

Nkuba profiteerde en liep hem voorbij waarna hij de assist voor Morioka kon geven. "Dat was mijn schuld en het bracht het team in verlegenheid", gaf de 16-jarige eerlijk toe. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan de fans en mijn teamgenoten. Deze positie is moeilijk, maar het maakt deel uit van het leerproces."

"We winnen en we verliezen als team"

Natuurlijk vond je bij Anderlecht niemand die 'de ket' de schuld gaf. "Julien speelde een goede wedstrijd, hij heeft geweldige kwaliteiten en we hopen dat hij zo kan blijven ketenen. Zijn fout? We winnen en we verliezen als team, hij is nog erg jong", verklaarde Majeed Ashimeru.

Ook Felice Mazzu wees hem uiteraard niet met de vinger. "Het is de tweede keer dat het ons overkomt. We konden zien dat hij moe was en hij had zelf om zijn wissel gevraagd. Maar vlak voor hij eruit ging, kwam die fase. Julien zit in een leerproces. Hij heeft al heel goede dingen gedaan, maar moet leren omgaan met de lengte van een wedstrijd. Niemand neemt het hem kwalijk/"