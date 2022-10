Lichaamstaal van Anderlecht-spelers zei veel: "Dat is eerder positief"

De frustraties dropen ervan af bij de spelers van Anderlecht. Niet in het minst bij enkele van de meest bepalende spelers.

Wegwerpgebaren bij Fabio Silva, die van zijn ploegmaats amper één bruikbare bal kreeg in de box. Frustratie dan weer bij Jan Vertonghen, die Fabio Silva wel wou bedienen, maar de Portugees te vroeg zag inlopen op zijn voorzet. Hoofschuddend stapte de recordinternational weg. Zeno Debast was dan weer bijzonder boos toen Morioka zo vrij mocht inschieten.

"Ja, de fans waren ontgoocheld en uitten dat met woorden en gezangen, maar wij waren ook gefrustreerd en uitten dat met gestes. Het zou maar erg zijn als het niet zo was", reageerde kapitein Hendrik Van Crombrugge daarop. "Het is eerder positief. Maar als er nu nog geen wake upcall gekomen is, dan zal dat ook niet meer gebeuren. Na Westerlo was de reactie goed tegen Kortrijk en in Boekarest. Twijfels? Frustraties zijn meer op hun plaats."