Charleroi Charleroi
1-0
Anderlecht Anderlecht
chaCharleroi
andAnderlecht
(Parfait Guiagon) Cheick Keita 82'
1-0
Datum: 24/10/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 12
Dit gaat héél hard aankomen in Anderlecht: resultaat en ook niveau dramatisch bij verlies in Charleroi
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Stade du Pays de Charleroi
| 59 reacties
Dit gaat héél hard aankomen in Anderlecht: resultaat en ook niveau dramatisch bij verlies in Charleroi
Foto: © photonews

Anderlecht is met nul punten naar huis moeten keren uit Charleroi. De Brusselaars speelden aanvallend een match die we zelden gezien hebben. Onnoemelijk slecht! In de slotfase ging Coosemans dan ook nog eens onder de bal door en scoorde Keita. Een match die pijn gaat doen bij Anderlecht.

Slecht, slechter, slechtst. De beste kans in de eerste helft was voor Charleroi. Waarom beginnen we daar dit verslag mee? Wel, omdat dat nogal vreemd is als je weet dat Anderlecht probeerde te domineren. Maar bij één tegenaanval werd de bal door Van Den Kerkhof goed teruggelegd en de vrijstaande Titraoui trapte te zwak op doel. 

Hasi woedend op zijn aanvallers

Voor de rest was het vooral paars-wit dat aanviel, maar we konden sneller Godot verwachten dan een kans. Tot grote frustratie van Besnik Hasi. Die maakte zoveel wegwerpgebaren naar zijn aanvallers dat we dachten dat hij ze allemaal ging wisselen bij de rust. 

Blijkbaar voerden ze absoluut niet uit wat Hasi voor ogen had. Te veel twijfels, te veel dribbelen en te weinig kwaliteit in de zestien. Anderlecht had die eerste helft geen noemenswaardige kans. Dan heb je het niet goed gedaan, want met Sardella, Camara, Angulo en Cvetkovic stond er nu toch wel genoeg snelheid op het veld.

Maar dat samenspel verliep chaotisch. Veel verkeerde looplijnen en veel misverstanden. Hasi had gelijk. Angulo durfde niks ondernemen. Cvetkovic liep er bij voor spek en bonen aangezien hij geen bal zag. Camara speelde niet op zijn positie en dat zag je. En Hazard probeerde, maar vond geen aanspeelpunten. Mogen we daaraan toevoegen dat De Cat onzichtbaar was en Hey dramatisch was in de opbouw?

Als ook Coosemans in de fout gaat

Dan blijft er nog maar weinig over. Coosemans was de beste Mauve in die eerste helft. Dan weet je het wel. Hasi liet het niet op zijn beloop en haalde Sardella en Cvetkovic naar de kant voor Stroeykens en Bertaccini. En dat zorgde wel voor meer aanvallende animo. 

Angulo kon uiteindelijk ook scoren, maar stond buitenspel. De Ecuadoraan kende een heel moeilijke partij. Hij was niet de enige. Saliba was eigenlijk de enige veldspeler die zijn job naar behoren deed: fysiek en technisch. Charleroi moest zich niet echt dubbel plooien om de aanvalsgolven - als je die zo al kan noemen - op te vangen. 

En jawel, Charleroi ging zelfs met de drie punten lopen. Tien minuten voor tijd ging Coosemans bij een hoekschop onder de bal door en Keita kon aan de tweede paal binnen koppen. Dit is er eentje die heel erg hard gaat aankomen bij het bestuur van paars-wit, want naast het resultaat was ook het spel dramatisch.

1 op 6 tegen STVV en Charleroi, dat is niet meteen iets wat je koppelt aan de derde in de stand. Wel, in ieder geval tot je ze vrijdagavond zag spelen. 't Is niet aan te raden voor Anderlecht-fans die de match gemist hebben.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' 6.8 6
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/31 (32.3%)
Meer statistieken
Nzita Mardochee 90' 7.2 6
  • Nauwkeurige passes: 22/29 (75.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Keita Cheick 90' 8.3 8
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/28 (96.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Ousou Aiham 90' 7.3 7
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Van Den Kerkhof Kevin   90' 7.0 7
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 4/7 (57.1%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Camara Etienne 90' 6.6 6
  • Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
Meer statistieken
Titraoui Yacine 90' 6.8 6
  • Nauwkeurige passes: 40/46 (87%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Guiagon Parfait A   86' 7.6 6
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 4/7 (57.1%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Romsaas Jakob Napoleon 86' 6.2 6
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Pflücke Patrick 65' 6.9 6
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Scheidler Aurélien 90' 6.3 5
  • Nauwkeurige passes: 6/18 (33.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Bank
Mbenza Isaac 0'  
Szymczak Filip 0'  
Bernier Antoine 25' 6.6 5
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Gaudin Jules 0'  
Colassin Antoine 4' 6.5  
Meer statistieken
Blum Lewin 0'  
Kone Mohamed 0'  
Boukamir Mehdi 4' 7.0  
Meer statistieken
Boukamir Amine 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.8 3
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
N'Diaye Moussa   90' 6.8 5
  • Nauwkeurige passes: 53/59 (89.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Kana Marco 90' 7.3 5.5
  • Nauwkeurige passes: 65/68 (95.6%)
Meer statistieken
Hey Lucas 90' 6.7 4.5
  • Nauwkeurige passes: 49/60 (81.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Sardella Killian 45' 7.0 4.5
  • Nauwkeurige passes: 19/20 (95%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Saliba Nathan-Dylan 84' 6.6 5
  • Nauwkeurige passes: 37/45 (82.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
De Cat Nathan 90' 6.4 5.5
  • Nauwkeurige passes: 31/41 (75.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Angulo Nilson 90' 6.7 5.5
  • Nauwkeurige passes: 33/37 (89.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Hazard Thorgan 90' 6.5 4.5
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/5
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/13 (15.4%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Camara Ilay 74' 6.3 4
  • Nauwkeurige passes: 40/47 (85.1%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 45' 6.3 3.5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Augustinsson Ludwig 0'  
Verschaeren Yari 0'  
Ilic Mihajlo 0'  
Kikkenborg Mads 0'  
Vazquez Luis 6' 6.1  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Stroeykens Mario 45' 6.2 5
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Özcan Yasin 0'  
Degreef Tristan 16' 6.5 3.5
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Bertaccini Adriano   45' 6.6 5.7
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Herbeleef Charleroi - Anderlecht
Besnik Hasi houdt geen blad voor de mond na nederlaag: "Slechtste wat ik al gezien heb"

Besnik Hasi houdt geen blad voor de mond na nederlaag: "Slechtste wat ik al gezien heb"

24/10 1

3 nederlagen en vijf gelijke spelen in 12 matchen, dat is het povere rapport van Anderlecht en Besnik Hasi. De coach van Anderlecht ligt na het verlies tegen Charleroi zwaa...

Colin Coosemans reageert op zijn blunder die Anderlecht punt kostte

Colin Coosemans reageert op zijn blunder die Anderlecht punt kostte

24/10

Colin Coosemans ging voor de eerste keer dit seizoen zwaar in de fout. De doelman ging bij een corner onder de bal door en daardoor kon Cheikh Keita aan de tweede paal in e...

Vooraf

LIVE: Eén wijziging verwacht bij Anderlecht, sleutelspeler is fit

LIVE: Eén wijziging verwacht bij Anderlecht, sleutelspeler is fit

24/10

Vanavond om 20u45 ontvangt Charleroi Anderlecht in het Mambourgstadion. Het blijft altijd een bijzonder duel, met de Zèbres en de Mauves tegenover elkaar in totaal verschil...

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 20:45 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved