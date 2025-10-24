Dit gaat héél hard aankomen in Anderlecht: resultaat en ook niveau dramatisch bij verlies in Charleroi

Anderlecht is met nul punten naar huis moeten keren uit Charleroi. De Brusselaars speelden aanvallend een match die we zelden gezien hebben. Onnoemelijk slecht! In de slotfase ging Coosemans dan ook nog eens onder de bal door en scoorde Keita. Een match die pijn gaat doen bij Anderlecht.

Slecht, slechter, slechtst. De beste kans in de eerste helft was voor Charleroi. Waarom beginnen we daar dit verslag mee? Wel, omdat dat nogal vreemd is als je weet dat Anderlecht probeerde te domineren. Maar bij één tegenaanval werd de bal door Van Den Kerkhof goed teruggelegd en de vrijstaande Titraoui trapte te zwak op doel.

Hasi woedend op zijn aanvallers

Voor de rest was het vooral paars-wit dat aanviel, maar we konden sneller Godot verwachten dan een kans. Tot grote frustratie van Besnik Hasi. Die maakte zoveel wegwerpgebaren naar zijn aanvallers dat we dachten dat hij ze allemaal ging wisselen bij de rust.

Blijkbaar voerden ze absoluut niet uit wat Hasi voor ogen had. Te veel twijfels, te veel dribbelen en te weinig kwaliteit in de zestien. Anderlecht had die eerste helft geen noemenswaardige kans. Dan heb je het niet goed gedaan, want met Sardella, Camara, Angulo en Cvetkovic stond er nu toch wel genoeg snelheid op het veld.

Maar dat samenspel verliep chaotisch. Veel verkeerde looplijnen en veel misverstanden. Hasi had gelijk. Angulo durfde niks ondernemen. Cvetkovic liep er bij voor spek en bonen aangezien hij geen bal zag. Camara speelde niet op zijn positie en dat zag je. En Hazard probeerde, maar vond geen aanspeelpunten. Mogen we daaraan toevoegen dat De Cat onzichtbaar was en Hey dramatisch was in de opbouw?

Als ook Coosemans in de fout gaat

Dan blijft er nog maar weinig over. Coosemans was de beste Mauve in die eerste helft. Dan weet je het wel. Hasi liet het niet op zijn beloop en haalde Sardella en Cvetkovic naar de kant voor Stroeykens en Bertaccini. En dat zorgde wel voor meer aanvallende animo.

Angulo kon uiteindelijk ook scoren, maar stond buitenspel. De Ecuadoraan kende een heel moeilijke partij. Hij was niet de enige. Saliba was eigenlijk de enige veldspeler die zijn job naar behoren deed: fysiek en technisch. Charleroi moest zich niet echt dubbel plooien om de aanvalsgolven - als je die zo al kan noemen - op te vangen.

En jawel, Charleroi ging zelfs met de drie punten lopen. Tien minuten voor tijd ging Coosemans bij een hoekschop onder de bal door en Keita kon aan de tweede paal binnen koppen. Dit is er eentje die heel erg hard gaat aankomen bij het bestuur van paars-wit, want naast het resultaat was ook het spel dramatisch.

1 op 6 tegen STVV en Charleroi, dat is niet meteen iets wat je koppelt aan de derde in de stand. Wel, in ieder geval tot je ze vrijdagavond zag spelen. 't Is niet aan te raden voor Anderlecht-fans die de match gemist hebben.