Fans roepen Besnik Hasi buiten, maar... wie binnen Anderlecht wil/kan dat doen?

Wie gaat het Besnik Hasi zeggen? Dat het zo niet verder kan. Dat 1 op 6 tegen STVV en Charleroi voor Anderlecht gewoon onaanvaardbaar is. Dat het voetbal pover is, het rendement mager en de vooruitgang onzichtbaar. Dat er iets moet bewegen op Neerpede... en snel.

Alleen lijkt niemand dat vandaag nog te durven of willen zeggen. Het rapport van Hasi is hard. Na 22 competitiewedstrijden pakte Anderlecht amper 29 op 66, met daartussen een verloren bekerfinale en een vroege Europese uitschakeling.

Wie anders dan de coach zou daar verantwoordelijk voor zijn? En toch hangt er boven het Lotto Park een vreemde stilte. Want wie neemt vandaag eigenlijk de sportieve beslissingen bij paars-wit?

De timing helpt niet. Michael Verschueren en Kenneth Bornauw, de nieuwe voorzitter en CEO, beginnen pas officieel op 9 november, nota bene op de dag dat Club Brugge op bezoek komt. Zullen zij Hasi meteen met een crisismatch verwelkomen? Of hopen ze in stilte dat het allemaal vanzelf betert? Er is veel nieuwe energie beloofd, maar voorlopig overheerst verlamming.

Intussen zien de fans wat iedereen ziet: een Anderlecht zonder lijn, zonder frisheid, zonder geloof. De ploeg oogt moe, zowel mentaal als sportief. De strenge aanpak van Hasi lijkt uitgewerkt, de automatismen zoek. De cijfers zijn ronduit pijnlijk: 43,9 procent van de punten sinds zijn aanstelling. Twee uitzeges op tien wedstrijden. De coach weet het ook: “We kunnen veel beter.” Alleen, het gebeurt niet.





Een nieuwe koers zou Olivier Renards eigen positie wankel maken

Er zijn in het verleden al trainers voor minder ontslagen. Maar het verschil is dat er toen nog iemand wás om dat te beslissen. Vandenhaute had zijn fouten, maar hij duwde tenminste op knoppen — soms te vaak, soms te bruusk. Vandaag is die knopkast leeg. Marc Coucke blijft op afstand, Verschueren en Bornauw zijn nog niet ingewerkt, en Tim Borguet en Olivier Renard lijken niet geneigd om nu al hun eigen keuze te herzien.

Het was Renard die Hasi deze zomer een nieuw contract gaf. Hij geloofde in stabiliteit en in de autoriteit van de coach. Dat maakt het vandaag bijzonder lastig om hem nu te laten vallen. Een nieuwe koers zou ook Renards eigen positie wankel maken. en dat weet iedereen op Neerpede. Niemand wil de eerste steen gooien, zeker niet nu er binnenkort nieuwe bazen binnenwandelen.