Cercle Brugge en Zulte Waregem serveren match met twee gezichten
Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Brugge
Cercle Brugge en Zulte Waregem hebben na een pittig duel op Jan Breydel de punten met elkaar gedeeld. De bezoekers kwamen in de eerste helft op voorsprong, maar na de pauze kregen we een heel andere partij en maakte De Vereniging gelijk. Met de puntendeling schiet niemand echt veel op.

De belangen waren groot op zondag op Jan Breydel. Cercle Brugge wilde nog eens aanknopen met een overwinning, Zulte Waregem wilde dan weer doorgaan op het elan en wat steviger in de top-6 terecht komen.

Bij de thuisploeg kreeg Minda na zijn goede invalbeurt van vorige week tegen Genk een basisplaats ten gunste van Ngoura, bij de bezoekers geloofde Sven Vandenbroeck in de elf namen die Gent opzij hadden gezet vorige week.

Cercle Brugge geeft Zulte Waregem de voorsprong cadeau

De eerste helft was vrij kansrijk te noemen, waarbij Cercle Brugge vooral weinig efficiëntie toonde en een paar keer over mikte onder meer. Aan de overkant kreeg Zulte Waregem de betere kansen, maar het had de thuisploeg een beetje nodig om tot scoren te komen.

Ravych liet zich de kaas simpel van het brood stelen door Erenbjerg, waardoor die zijn statuut van topschutter nog een beetje extra kon opvijzelen. De 0-1 voorsprong was ook meteen de ruststand, gezien de gang van het spel niet onverdiend.

Na de pauze kregen we een gretiger Cercle Brugge te zien. Met Ngoura had coach Onur Cinel extra stootkracht tussen de lijnen gebracht en hij kon extra wegen op de verdediging van Essevee. Een paar grote kansen werden de nek omgewrongen.

Billijk gelijkspel tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem?

Uiteindelijk was het op een voorzet van Minda dat Diakité de 1-1 via het dak van het doel kon binnenkoppen. Beide ploegen kregen daarna nog wat mogelijkheden om de drie punten te pakken, maar het bleef bij een billijke 1-1.

Met die puntendeling schieten geen van beide ploegen eigenlijk echt wat op in de stand, maar of er iemand echt ontevreden is zal nog moeten blijken - we geven u de komende uren en dagen de nodige reacties vanuit de catacomben.

Opstellingen

Cercle Brugge Cercle Brugge
Delanghe Maxime 90' 7.33 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/20 (35%)
Magnée Gary 90' 7.17 -
  • Nauwkeurige passes: 65/80 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/18 (38.9%)
  • Balverliezen: 22
Ravych Christiaan 45' 6.71 -
  • Nauwkeurige passes: 56/56 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Utkus Edgaras 90' 6.85 -
  • Nauwkeurige passes: 79/86 (91.9%)
Kakou Emmanuel 90' 7.43 -
  • Nauwkeurige passes: 44/49 (89.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/7 (100%)
Diop Edan 82' 6.61 -
  • Nauwkeurige passes: 52/61 (85.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Van der Bruggen Hannes 90' 6.59 -
  • Nauwkeurige passes: 39/44 (88.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Gerkens Pieter 90' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 29/37 (78.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Adewumi Oluwaseun 45' 7.02 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
Minda Alan A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Diakite Oumar 90' 7.46 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/5
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Bank
Warleson 0'  
Ouattara Abdoul Kader 8' 6.9  
Erick 45' 6.54 -
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Ngoura Steve 45' 6.81 -
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Mpanzu Beni Christophe 0'  
Diaby Ibrahima 0'  
Jurado Heriberto 0'  
De Wilde Nils 0'  
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 6.19 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/29 (17.2%)
Cappelle Yannick 75' 7.27 -
  • Nauwkeurige passes: 37/42 (88.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Kiilerich Jakob 90' 6.87 -
  • Nauwkeurige passes: 30/36 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Tanghe Anton 90' 6.77 -
  • Nauwkeurige passes: 30/36 (83.3%)
Nyssen Benoit 89' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 20/28 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Claes Thomas 90' 6.29 -
  • Nauwkeurige passes: 30/37 (81.1%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Nnadi Tochukvu 90' 6.23 -
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Opoku Joseph 90' 6.82 -
  • Nauwkeurige passes: 31/38 (81.6%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Erenbjerg Jeppe 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/34 (70.6%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 2/5
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Gavriel Stavros 59' 6.68 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Ementa Anosike 89' 7.15 -
  • Nauwkeurige passes: 19/27 (70.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Bostyn Louis 0'  
Lemoine Laurent 1' 6.54  
Lofolomo Enrique 0'  
Vossen Jelle 1' 6.56  
  • Schoten op doel: 0/1
Soglo Emran   15' 6.26 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Hedl Tobias 0'  
Willen Lukas 0'  
Ujka Serxho 0'  
Ake Marley 31' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
