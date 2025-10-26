Union wint van STVV en dankt invaller Kevin Rodriguez

Op de twaalfde speeldag ontving Union STVV in het Dudenpark. Hubert wisselde drie spelers ten opzichte van de Champions League-wedstrijd tegen Inter. Giger stond voor het eerst in de basis en ook Schoofs en Sykes kwamen in de ploeg. Wouter Vrancken wisselde niet bij STVV.

STVV kende een geweldige start van de competitie. Na elf speeldagen stonden de Limburgers knap vijfde in de stand. In Brussel gingen de mannen van Wouter Vrancken op zoek naar bevestiging na het gelijkspel tegen Anderlecht.

Union baas ondanks goede start van STVV

STVV begon dan ook sterk aan de wedstrijd, maar Union nam al snel het spel in handen. Na tien minuten spelen leek Union dan ook verdiend op voorsprong te komen, maar de VAR kwam terecht tussen voor buitenspel van Promise David.

VAR keurt voorsprong voor de tweede keer af

Union bleef baas in de wedstrijd en dat resulteerde na 25 minuten spelen dan ook opnieuw in een voorsprong. Ook deze keer bleef die 1-0 niet lang op het bord staan. De VAR kwam wederom tussen voor buitenspel. STVV was zo blij met een ruststand van 0-0.

Het begin van de tweede helft leek wel heel hard op dat van de eerste. Opnieuw was het meteen STVV met een kans, maar ook aan de overkant stuitte David op Kokubo. Het spel ging goed op en neer.

Gouden wissel van Hubert

Op het uur zette David Hubert Kevin Rodríguez tussen de lijnen, en dat bleek meteen een goede zet. De Brusselaars zetten een goede counter op gang. De bal kwam bij Rodríguez, die ver kon komen en de bal van buiten het strafschopgebied in de verste hoek kon plaatsen.

Het tegenoffensief van STVV zorgde vooral voor meer ruimte voor de spelers van Union. Enkele goede counters resulteerden niet in een tweede treffer. STVV trof nog één keer de handen van Scherpen maar verdere grote kansen bleven uit.

'Copy paste' van Rodriguez

In het absolute slot deed opnieuw Rodríguez de netten trillen en zorgde de invaller voor de doodsteek voor STVV. Net zoals bij zijn eerste treffer krulde Rodríguez de bal knap voorbij Kokubo in de verste hoek.

Union terug op kop

Zo houdt Union de punten thuis tegen STVV met een 2-0-eindstand. De mannen van David Hubert springen opnieuw naar de kop van het klassement, terwijl STVV tevreden moet zijn met een voorlopige zevende plaats.