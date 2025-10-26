Datum: 26/10/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 12
Union wint van STVV en dankt invaller Kevin Rodriguez
Foto: © photonews

Op de twaalfde speeldag ontving Union STVV in het Dudenpark. Hubert wisselde drie spelers ten opzichte van de Champions League-wedstrijd tegen Inter. Giger stond voor het eerst in de basis en ook Schoofs en Sykes kwamen in de ploeg. Wouter Vrancken wisselde niet bij STVV.

STVV kende een geweldige start van de competitie. Na elf speeldagen stonden de Limburgers knap vijfde in de stand. In Brussel gingen de mannen van Wouter Vrancken op zoek naar bevestiging na het gelijkspel tegen Anderlecht.

Union baas ondanks goede start van STVV

STVV begon dan ook sterk aan de wedstrijd, maar Union nam al snel het spel in handen. Na tien minuten spelen leek Union dan ook verdiend op voorsprong te komen, maar de VAR kwam terecht tussen voor buitenspel van Promise David.

VAR keurt voorsprong voor de tweede keer af

Union bleef baas in de wedstrijd en dat resulteerde na 25 minuten spelen dan ook opnieuw in een voorsprong. Ook deze keer bleef die 1-0 niet lang op het bord staan. De VAR kwam wederom tussen voor buitenspel. STVV was zo blij met een ruststand van 0-0.

Het begin van de tweede helft leek wel heel hard op dat van de eerste. Opnieuw was het meteen STVV met een kans, maar ook aan de overkant stuitte David op Kokubo. Het spel ging goed op en neer.

Gouden wissel van Hubert

Op het uur zette David Hubert Kevin Rodríguez tussen de lijnen, en dat bleek meteen een goede zet. De Brusselaars zetten een goede counter op gang. De bal kwam bij Rodríguez, die ver kon komen en de bal van buiten het strafschopgebied in de verste hoek kon plaatsen.

Het tegenoffensief van STVV zorgde vooral voor meer ruimte voor de spelers van Union. Enkele goede counters resulteerden niet in een tweede treffer. STVV trof nog één keer de handen van Scherpen maar verdere grote kansen bleven uit.

'Copy paste' van Rodriguez

In het absolute slot deed opnieuw Rodríguez de netten trillen en zorgde de invaller voor de doodsteek voor STVV. Net zoals bij zijn eerste treffer krulde Rodríguez de bal knap voorbij Kokubo in de verste hoek.

Union terug op kop

Zo houdt Union de punten thuis tegen STVV met een 2-0-eindstand. De mannen van David Hubert springen opnieuw naar de kop van het klassement, terwijl STVV tevreden moet zijn met een voorlopige zevende plaats.

Opstellingen

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 7.3 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0

Mac Allister Kevin 90' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 38/44 (86.4%)

Burgess Christian 90' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 40/51 (78.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)

Sykes Ross 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 32/41 (78%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/11 (9.1%)

Khalaili Anan 84' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/10 (20%)

Van de Perre Kamiel A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)

Schoofs Rob 77' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)

Giger Marc 62' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)

Niang Ousseynou 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 22/32 (68.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)

Ait El Hadj Anouar   90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)

David Promise 76' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 10/20 (50%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/5
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)

Bank
Teunckens Jens 0'  
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Rasmussen Mathias A 13' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Sleutelpasses: 1

Zorgane Adem 14' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)

Smith Guilherme 0'  
Rodriguez Kevin ⚽ ⚽ 28' 9.2 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)

Boufal Sofiane 0'  
Patris Louis 6' 7.0  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)

Leysen Fedde 0'  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 7.0 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 12/32 (37.5%)

Van Helden Rein 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 52/60 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/13 (38.5%)

Vanwesemael Robert-Jan 65' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 26/34 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)

Taniguchi Shogo 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 42/50 (84%)

Hata Taiga 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 42/47 (89.4%)

Sissako Abdoulaye   77' 5.2 -
  • Nauwkeurige passes: 18/29 (62.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)

Yamamoto Rihito 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 26/35 (74.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)

Muja Arbnor 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 30/34 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)

Ferrari Andres 65' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)

Sebaoui Ilias   65' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)

Goto Keisuke 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 12/23 (52.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2

Bank
Delpupo Isaias 0'  
Ito Ryotaro 25' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)

Juklerød Simen 25' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Schoten op doel: 1/1

Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Benachour Illyès 0'  
Diriken Alouis 13' 6.1 -

Matsuzawa Kaito 25' 6.4 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)

Nhaili Adam 0'  
