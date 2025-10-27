STVV-speler Sebaoui blijft met zuur gevoel achter na nederlaag tegen Union: "We voelden dat er meer in zat"

STVV verloor afgelopen zondag met 0-2 op het veld van leider Union. STVV-aanvaller Ilias Sebaoui blijft met een zuur gevoel achter. De Marokkaan vond dat er meer in zat voor STVV.

Union won zondagavond verdiend van STVV. Het werd 2-0 in eigen huis dankzij doelpunten van invaller Kevin Rodriguez. De Ecuadoraan scoorde beide doelpunten nadat hij in de 62ste minuut in het veld kwam ten koste van Marc Giger.

Minder efficiënt STVV

STVV speelde met momenten goed mee met Union. De Limburgers kwamen zelf vaak tot kansen maar het vizier van de Limburgers stond niet goed afgesteld. Bij Union hadden ze daar minder problemen mee.

Weinig actie in "zone van de waarheid"

STVV-speler Ilias Sebaoui vond dat er meer te rapen was in het Dudenpark. "We waren vandaag goed aan de bal, hadden ook veel balbezit, maar in de zone van de waarheid creëerden we te weinig", sprak Sebaoui na de wedstrijd bij Sporza.

Missers van Goto en Ferarri

"We benutten onze kansen vandaag ook niet genoeg", vulde Sebaoui aan. Onder meer Goto en Ferarri misten een goede kans. "Als je tegen Union wil winnen moet je dat aan honderd procent doen. We voelden dat er meer in zat," besloot een teleurgestelde Sebaoui.





Ex-Beerschot

Ilias Sebaoui kwam afgelopen zomer over van Feyenoord dat hem vorig seizoen uitleende aan Heerenveen. Sebaoui speelde voordien nog voor Beerschot waarmee hij in 2022 naar de tweede klasse degradeerde.