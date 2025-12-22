Hoopgevend richting 2026? Rode Duivels weten waar ze staan

Hoopgevend richting 2026? Rode Duivels weten waar ze staan
Foto: © photonews
De nieuwe FIFA-ranglijst - en meteen de laatste van het jaar - is deze maandag gepubliceerd. België sluit het jaar 2025 af op de achtste plaats en blijft zo knap in de top-10 huizen. Hoopgevend richting 2026?

De top-10 van de ranglijst blijft ongewijzigd voor deze laatste FIFA-ranking van het jaar. Spanje behoudt de eerste plaats die in september vorig jaar werd ingenomen. Argentinië blijft tweede, terwijl Frankrijk het podium compleet maakt.

België blijft op de achtste plaats staan in nieuwste FIFA-ranglijst

België staat nog steeds op de achtste plaats. Het team staat nog steeds tussen Nederland (7e) en Duitsland (9e). Tijdens de laatste interlandbreak speelden de Rode Duivels gelijk tegen Kazachstan met een score van 1-1 en wonnen ze overtuigend met 7-0 van Liechtenstein.

De volgende afspraak voor de Belgische spelers is vastgesteld voor maart 2026. Ze zullen twee voorbereidingswedstrijden spelen voor het WK 2026. Dit zal plaatsvinden aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, waar ze op 28 maart tegen de Verenigde Staten en op 1 april tegen Mexico zullen spelen.

De rest van de top 10

De rest van de top-10 dan? Op de vierde plaats staat Engeland. Brazilië staat nog steeds op de vijfde plaats, Portugal op de zesde, en Kroatië sluit de top 10 af, op de voet gevolgd door een andere natie: Marokko.


Dat land staat nu nog maar één plaats verwijderd van de top-10, nadat het de FIFA Arab Cup heeft gewonnen, waarmee het zijn recente goede prestaties bevestigde. Het land bevindt zich net achter Kroatië, met slechts 0,54 punt verschil. Mogelijk dat ze in 2026 de top-10 kunnen binnenkomen.

België

