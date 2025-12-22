Terugkeer Axel Witsel naar België? "Niet als speler!"

Axel Witsel leek dicht bij een terugkeer naar Standard tijdens de laatste transferperiode. Zijn vader, Thierry Witsel, ging in op deze sage.

Hij bevestigt dat deze geruchten niet ongegrond waren. "Inderdaad, er zijn contacten geweest. Marc is naar Axel in Madrid geweest, en we hebben de bestuurders ook thuis ontvangen met Axel."

"De wens was er. Maar er waren te veel 'als'-vragen om ons bij de club aan te sluiten: alles was nog te vaag om een aanbod te accepteren, zowel financieel als sportief gezien", vervolgt hij in de microfoon van Sacha Tavolieri in de uitzending En off.

Hij is heel duidelijk over de keuze van zijn zoon, die uiteindelijk naar Girona in La Liga is gegaan. "Axel heeft niet gezocht om elders meer geld te verdienen. Het deed hem zelfs pijn dat men dat kon denken en dit soort dingen lezen hier en daar: het is onwaar. Hij heeft vooral de familievastheid nageleefd door naar Girona te gaan."

Een terugkeer nog mogelijk?

Sluit Axel Witsel dan definitief de deur voor een terugkeer naar Standard? "Maar dat betekent niet dat Axel nooit meer naar Sclessin zal terugkeren. Niet als speler, want dan is het te laat, maar in een belangrijke rol binnen de club, omdat Standard altijd Standard voor hem blijft."



"Axel is iemand met intelligentie. Als een derde partij de club overneemt en hem contacteert, zal hij de situatie analyseren en, als het sportieve project hem aanspreekt, zal hij komen", besluit hij.