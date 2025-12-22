Analist is streng voor KAA Gent: "Negatieve spiraal blijft maar doordraaien"

KAA Gent zit nog steeds in de hoek waar de klappen vallen. Onder Rik De Mil verloor het zijn eerste twee wedstrijden en ook tegen Club Brugge toonde het simpelweg te weinig kwaliteit. Is de Champions' Play-offs halen stilaan een probleem aan het worden?

KAA Gent staat momenteel tiende in het klassement. Met 23 punten hebben ze amper vier punten meer dan het nummer 13 en zijn zelfs de Relegation Play-offs in principe nog een optie voor De Buffalo's. De kloof met Standard op plek zes is echter ook amper vier punten.

KAA Gent laat te weinig kwaliteit zien

Maar als Gent de top-6 wil halen, zal het toch meer kwaliteit moeten laten zien. Tegen Club Brugge toonde het bij momenten wel iets, maar globaal was het te weinig om echt aanspraak te maken op een of meerdere punten.

"Gent heeft gisteren te weinig kwaliteit gebracht en dat is zeker niet de eerste keer", beseft ook Tom Boudeweel in zijn analyse bij Sporza dat het beter moet vanwege de ploeg uit de Arteveldestad. "Ze doen te weinig met de bal."

Negatieve spiraal houdt aan

"De negatieve spiraal blijft maar doordraaien. Gent heeft al zeven matchen niet meer gewonnen en met 3 op 21 glijdt de top-6 verder weg. De concurrentie wordt ook almaar groter. En voorzitter Sam Baro is toch een groot pleitbezorger voor de play-offs."

Lees ook... Zit het probleem dieper bij Club Brugge? "Dit was niet beter dan onder Nicky Hayen"›

Aan organisatie en mentaliteit ontbreekt het volgens Boudeweel niet, maar de verdedigende fouten in combinatie met te weinig doen in balbezit en te weinig dominantie maakt dat het moeilijk wordt om matchen te winnen.