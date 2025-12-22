Zware tegenvaller voor Union SG: absolute sterkhouder in extremis tijdje onbeschikbaar

Union heeft op de valreep nog een basisspeler moeten afstaan voor deelname aan de Afrika Cup. Door een blessuregolf bij Senegal is Ousseynou Niang alsnog opgeroepen - voor het eerst is dat voor zijn land.

Dat Ilay Camara van RSC Anderlecht niet naar de Afrika Cup kon? Dat stond ondertussen al een paar dagen vast. Ondertussen haakte ook Assane Diao van Como echter af, waardoor er vervangers moesten worden opgeroepen.

Niang opgeroepen als vervanger bij Senegal

Een van die vervangers is Ousseynou Niang. De 24-jarige Senegalees van Union SG kreeg voor het eerst een oproepingsbrief binnen en zal daardoor een maandje onbeschikbaar zijn voor de Brusselaars door de Afrika Cup.

Een domper voor Union SG, een hele mooie kans voor Niang. Benieuwd of de flankspeler ook minuten kan maken bij zijn debuutoproeping voor de Leeuwen van Teranga. Met Adem Zorgane bij Algerije is Union sowieso nog een speler kwijt door de Afrika Cup.

Meerdere wedstrijden missend voor Union SG

Beiden missen het kerstvoetbal tegen Cercle Brugge en mogelijk ook de kwartfinale van de Beker van België en de match tegen KV Mechelen half januari. De Afrika Cup zelf duurt (in principe) tot 18 januari, maar het is af te wachten hoever Senegal raakt.



Senegal begint dinsdag aan zijn Afrika Cup tegen Botswana. Nadien volgen ook nog groepswedstrijden tegen DR Congo (27 december) en Benin (30 december). Als ze de groepsfase overleven, dan zitten we al meteen in 2026.