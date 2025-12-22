Dit is een historisch dieptepunt voor de Jupiler Pro League: al meer dan 40 jaar niet meer gebeurd

Na negentien speeldagen in de Jupiler Pro League staat Union-spits Promise David alleen aan kop in de topschutterstand, maar wel met een historisch laag aantal van slechts acht doelpunten. 

Onderzoek van de Belgian Soccer Database (bsdb.be) legt de schaarste aan goals in de competitie bloot, schrijft HLN. David scoorde zaterdagavond tegen Zulte Waregem zijn achtste van het seizoen, maar sinds 1982-1983 behaalde de beste schutter na negentien speeldagen altijd een hoger aantal.

Het contrast met de recente seizoenen is opvallend. Zo zaten de beste schutters in de laatste vijf campagnes na negentien speeldagen steevast in de dubbele cijfers: Paul Onuachu (KRC Genk, 18 goals in 2020-2021), Michael Frey en Deniz Undav (Antwerp/Union, 15 goals in 2021-2022), Paul Onuachu opnieuw (14 goals in 2022-2023), Kevin Denkey (Cercle Brugge, 15 goals in 2023-2024) en Kasper Dolberg (Anderlecht, 12 goals in 2024-2025).

Promise David is topschutter met 8 goals: een laagterecord

Het vorige diepterecord dateert van 2017-2018. Toen scoorden Henry Onyekuru (Anderlecht), Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren) en Kaveh Rezaei (Charleroi) na 19 speeldagen samen slechts negen keer, één doelpunt meer dan David nu.

Deze cijfers onderstrepen de armoede aan doelpunten in de huidige competitie. Clubs lijken minder scorend vermogen te hebben, of verdedigingen zijn sterker georganiseerd, waardoor individuele spitsen minder kansen krijgen.

Promise David mag dan wel de topschutter zijn, de statistieken tonen aan dat het niveau van de huidige competitie offensief gezien bijzonder laag ligt. Het wordt spannend om te zien of hij de grens van tien goals nog kan halen voor de winterstop.

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge

