Ook onder Ivan Leko blijft het nipt voor Club Brugge: "Opvallend en veelzeggend"

Club Brugge heeft onder Ivan Leko 6 op 6 gepakt in de Belgische competitie. Toch kunnen we niet zeggen dat alle problemen verdwenen zijn bij blauw-zwart, zoveel is duidelijk. Ook tegen Gent kwamen ze uiteindelijk vrij goed weg.

Ivan Leko moet voor mentaliteit en grinta zorgen bij Club Brugge. En dat lijkt ook wel (stilletjes aan) enigszins te werken, want zowel tegen Dender als tegen KAA Gent was er in de tweede helft meer vuur dan in de eerste helft.

Impact van Ivan Leko te zien na de rust

"De impact van Ivan Leko was niet te zien in de eerste helft. Net als vorige week tegen Dender zag je pas na de rust het verschil", vond ook Tom Boudeweel in zijn analyse voor Sporza na de wedstrijden van het afgelopen weekend.

"In de eerste helft was er wel dominantie, zoals heel vaak dit seizoen, maar Gent speelde heel verdedigend met een laag blok en daar had Club Brugge het ook nu weer moeilijk mee", vond de man van de radio zeer duidelijk dat er nog werkpunten.

Alweer winnen met één goal verschil

"Na rust was er meer verticaliteit in het spel, vooral na de gelijkmaker. Dat verwacht je ook van Club Brugge. Er was sneller spel en er was ook meer variatie. We zagen ook weer het lef en initiatief om offensief oplossingen te zoeken. De intensiteit was er en daarvoor is Leko toch gehaald."

Lees ook... Zit het probleem dieper bij Club Brugge? "Dit was niet beter dan onder Nicky Hayen"
Tom Boudeweel zag ook nog dat de invallers voor impact zorgden - en dat dat ook nog anders is geweest dan in het verleden. Toch valt ook op dat er pas voor de negende keer met amper één doelpunt verschil werd gewonnen: "Dat is opvallend en veelzeggend."

