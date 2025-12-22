Zit het probleem dieper bij Club Brugge? "Dit was niet beter dan onder Nicky Hayen"

Analist Marc Degryse was na de wedstrijd tussen Club Brugge en AA Gent niet onder de indruk van de mentaliteit van Blauw-Zwart. Hij zag een match tussen twee ploegen die niet in grootse vorm zijn.  

"Zo gretig Club vorige week voetbalde in de tweede helft op Dender, zo gezapig was het nu weer in de eerste helft. Geen tempo aan de bal en geen tempo in het druk zetten. Het was wéér zoals heel het seizoen: ‘We zien wel’", zegt hij in HLN.

Volgens Degryse ligt het probleem dieper dan de trainer. “Dit was geen beter Club dan pakweg vier weken geleden onder Nicky Hayen. Als zélfs Ivan Leko er niet in slaagt om deze ploeg met intensiteit te laten voetballen, dan heeft alles veel meer te maken met de spelers. Het lijkt er steeds meer op dat deze kleedkamer pas zijn ware aard laat zien eenmaal met de rug tegen de muur, in de play-offs.”

Degryse vraagt zich af of deze spelersgroep de tegenstander wil vermorzelen

De analist twijfelt ook aan de ambitie van de selectie. “De directie moet zich dan ook afvragen wat het nu precies wil van de selectie. Is dit wel een spelersgroep die elke week zijn tegenstander kan en wil vermorzelen? Ik vond tegen AA Gent ook de kwaliteit aan de bal te weinig. Eerste aannames gingen mis; bijvoorbeeld bij Diakhon en Forbs.”

Degryse haalt ook de afwezigheid van enkele sterkhouders aan. “Als bovendien twee van je betere spelers niet meedoen, Tzolis en Onyedika, en Hans Vanaken snakt naar vakantie, dan krijg je gewoon deze doordeweekse prestatie, en mag Club blij zijn dat het nog won tegen Gent.”

Toch ziet Degryse ook enkele positieve punten. “De drie punten, de vaststelling dat de beide spitsen Vermant en Tresoldi scoren, en de jonkies die veel kansen krijgen van Leko, zijn de positieve punten die ik onthoud van Club.”

