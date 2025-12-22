Rode Duivels hebben spits nodig, maar... deze wordt geblokkeerd door zijn club

Lucas Stassin wil Saint-Étienne verlaten om hogerop te mikken en te dromen van het WK 2026, maar de club weigert hem te laten vertrekken.

De situatie van Lucas Stassin wordt delicaat bij Saint-Étienne. De jonge Duivel droomt van een nieuwe uitdaging, maar de club wil hem niet laten vertrekken. Vorige zomer werd de Belgische spits ook al gebarreerd, ondanks verschillende aanbiedingen op tafel.

ASSE speelt in de Ligue 2 en Stassin wil minimaal in de eerste divisie spelen. In een eerder interview liet de voormalige Anderlecht-speler weten dat hij de Wereldbeker 2026 met de Rode Duivels als doel heeft.

Zijn trainer probeerde de situatie te sussen tijdens een persconferentie. Hij vergeleek zijn geval met dat van Davitashvili deze zomer, die verstoord was door geruchten maar schitterde zodra hij zich opnieuw concentreerde.

Opnieuw vastgehouden door zijn club?

De coach verzekert dat hij een echte evolutie ziet: een speler die meer geconcentreerd, toegewijd en serieus is. "Ik maak me geen zorgen voor januari. Lucas heeft veel rumoer om zich heen gehad, hij kwam geblesseerd terug, maar sinds hij herstart is hij zeer goed aan het werk. Het is de beste Lucas sinds het begin van het seizoen", verklaarde hij.



Een manier om duidelijk te maken dat de coach op hem rekent en dat de directie hem deze winter niet wil verkopen. Dat is geen goed nieuws voor Stassin. De Wereldbeker zou hem kunnen ontgaan.