🎥 Besnik Hasi klaagt over penalty voor Antwerp, maar... was die voor Anderlecht niet nog lichter?
Na de 2-2 op bezoek bij Antwerp kwam Besnik Hasi ook terug op de strafschop die de thuisploeg op voorsprong bracht. De Anderlecht-coach spaarde de arbitrage niet na de fout van N'Diaye die leidde tot de 1-0.
“Als we zo’n penalty’s al gaan fluiten, gaan we er nog heel veel moeten geven”, klonk het scherp. Volgens Hasi was er zelfs eerder sprake van een fout tegen Anderlecht. “Hij zet zijn voet tegen die van ons en heeft nergens intentie voor de bal. Hoe kan je dan fluiten?”
🫵 | Scheidsrechter Erik Lambrechts legt de bal op de stip voor Royal Antwerp FC! 🧐🖥️ #ANTAND pic.twitter.com/qIGs8X7BmN— DAZN België (@DAZN_BENL) December 21, 2025
Wat Hasi er niet bij zei, is dat de penaltyfout op Adriano Bertaccini aan de overkant minstens even licht was, misschien zelfs nog lichter. Die strafschop bracht Anderlecht wel opnieuw in de wedstrijd.
Thorgan Hazard bleef koel vanaf elf meter en zette de 2-1 op het bord. Anderlecht knokte zich zo weer in de match, na een moeilijke eerste helft waarin het weinig grip kreeg op het spel.
⚡️ | Erik Lambrechts fluit opnieuw een penalty, dit keer voor RSC Anderlecht. ✌️✴️ #ANTAND pic.twitter.com/3x9ENcs2x2— DAZN België (@DAZN_BENL) December 21, 2025
Toch mocht paars-wit niet klagen met het punt. Antwerp liet na rust meerdere grote kansen liggen en had de wedstrijd eigenlijk moeten beslissen. De thuisploeg toonde zich feller, dominanter en gevaarlijker in de zone van de waarheid.
Anderlecht ontsnapte zo duidelijk aan een nederlaag op de Bosuil. De strafschop van Hazard gaf zuurstof, maar maskeerde niet dat de bezoekers het defensief en collectief lastig hadden tegen een Antwerp dat zichzelf te weinig beloonde.
