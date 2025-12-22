Vincent Kompany wil meer en is nog niet tevreden met wat Bayern tot nu toe liet zien

Vincent Kompany wil meer en is nog niet tevreden met wat Bayern tot nu toe liet zien
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bayern München heeft nu officieel het eerste deel van hun seizoen afgerond. De mannen van Vincent Kompany hebben het jaar 2025 prachtig afgesloten met een 0-4 overwinning tegen FC Heidenheim.

Hij kan natuurlijk tevreden zijn met deze seizoensstart. Bayern is koploper in de Bundesliga en heeft nog geen enkele keer verloren in de competitie (13 overwinningen en twee gelijke spelen). De enige nederlaag van het seizoen vond plaats in de Champions League tegen Arsenal (3-1). "We hebben een goede basis gelegd voor de tweede helft van het seizoen", benadrukt Vincent Kompany. "We gaan nu een pauze nemen voordat we weer verdergaan."

"De titels worden beslist in maart en april, en we moeten aanwezig zijn op het beslissende moment. We moeten erin geloven, en dan hebben we een kans om prijzen te winnen", vervolgt hij.

Afgelopen week was niet makkelijk te beheren voor Vincent Kompany: "Deze week leek op een COVID-week, de spelers werden één voor één ziek. Degenen die beschikbaar waren, hebben goed getraind en hebben vandaag een zeer goede prestatie geleverd."

Vincent Kompany, trots op zijn team

De Belgische tacticus is verheugd. "Ik ben trots op het team, want het is nooit vanzelfsprekend om hier te komen en zo'n prestatie neer te zetten. De jonge spelers trainen al een tijdje met ons mee en het was duidelijk dat we hen op een gegeven moment nodig zouden hebben."

Lees ook... Vincent Kompany en Bayern München trekken met dominante zege richting kerstkalkoen
De volgende wedstrijd van Bayern vindt plaats op 11 januari. De Beierse ploeg zal het opnemen tegen Wolfsburg op de 16e speeldag van de Bundesliga. Maar nu kunnen de spelers en de staf ten volle genieten van hun eindejaarsfeesten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Bayern München
Vincent Kompany

Meer nieuws

Vincent Kompany en Bayern München trekken met dominante zege richting kerstkalkoen

Vincent Kompany en Bayern München trekken met dominante zege richting kerstkalkoen

21:20
Terugkeer Axel Witsel naar België? "Niet als speler!"

Terugkeer Axel Witsel naar België? "Niet als speler!"

12:20
Zware tegenvaller voor Union SG: absolute sterkhouder in extremis tijdje onbeschikbaar

Zware tegenvaller voor Union SG: absolute sterkhouder in extremis tijdje onbeschikbaar

12:00
Onur Cinel bewijst zijn grote gelijk: "We hebben hem gemist"

Onur Cinel bewijst zijn grote gelijk: "We hebben hem gemist"

11:50
Het belangrijkste verschil met Leko? Het onverwachte cijfer dat Standard in de top 6 houdt

Het belangrijkste verschil met Leko? Het onverwachte cijfer dat Standard in de top 6 houdt

11:40
2
"Ik was daar, maar de deur was gesloten": KAA Gent slaat terug na reactie van Ivan Leko

"Ik was daar, maar de deur was gesloten": KAA Gent slaat terug na reactie van Ivan Leko

11:40
2
Niet de helft van de punten, maar wel in top zes: "Ongelooflijk hoe ze schakelen tussen zwart en wit"

Niet de helft van de punten, maar wel in top zes: "Ongelooflijk hoe ze schakelen tussen zwart en wit"

11:20
3
🎥 Besnik Hasi klaagt over penalty voor Antwerp, maar... was die voor Anderlecht niet nog lichter?

🎥 Besnik Hasi klaagt over penalty voor Antwerp, maar... was die voor Anderlecht niet nog lichter?

08:40
15
Janssen tussen frustratie en realisme na geljkspel tegen Anderlecht: "Een maand geleden tekenden we hiervoor" Reactie

Janssen tussen frustratie en realisme na geljkspel tegen Anderlecht: "Een maand geleden tekenden we hiervoor"

08:10
Schitterend nieuws voor nieuw stadion Club Brugge? Regering noemt het "koninginnenstuk"

Schitterend nieuws voor nieuw stadion Club Brugge? Regering noemt het "koninginnenstuk"

10:30
5
Rode Duivels hebben spits nodig, maar... deze wordt geblokkeerd door zijn club

Rode Duivels hebben spits nodig, maar... deze wordt geblokkeerd door zijn club

11:00
2
Tactiek Besnik Hasi buitenshuis roept vragen op (en het is niet de eerste keer)

Tactiek Besnik Hasi buitenshuis roept vragen op (en het is niet de eerste keer)

08:00
4
Gent-speler weigerde uitgestoken hand van Ivan Leko: "Gewoon heel onprofessioneel"

Gent-speler weigerde uitgestoken hand van Ivan Leko: "Gewoon heel onprofessioneel"

10:00
7
Dit is een historisch dieptepunt voor de Jupiler Pro League: al meer dan 40 jaar niet meer gebeurd

Dit is een historisch dieptepunt voor de Jupiler Pro League: al meer dan 40 jaar niet meer gebeurd

09:00
5
Marc Degryse zwaar onder de indruk van Antwerp-speler: "Stef Wils moet gevloekt hebben"

Marc Degryse zwaar onder de indruk van Antwerp-speler: "Stef Wils moet gevloekt hebben"

07:20
2
Birger Verstraete héél streng voor zijn ploegmaats: "Mentaliteits- en focusprobleem"

Birger Verstraete héél streng voor zijn ploegmaats: "Mentaliteits- en focusprobleem"

07:40
2
🎥 Wereldklasse! De sensationele actie van Youri Tielemans om Manchester United ten val te brengen

🎥 Wereldklasse! De sensationele actie van Youri Tielemans om Manchester United ten val te brengen

08:20
7
🎥 Ivan Leko pakt uit met klassegebaar richting spelers van KAA Gent

🎥 Ivan Leko pakt uit met klassegebaar richting spelers van KAA Gent

07:00
2
Hasi spaart eigen ploeg niet na gelijkspel: "Dit was niet wat we afgesproken hadden" Reactie

Hasi spaart eigen ploeg niet na gelijkspel: "Dit was niet wat we afgesproken hadden"

22:11
7
Oosting na eerste puntenverlies meteen kritisch voor ploeg: "Anderlecht lag op de rug, dan moet je ze killen" Reactie

Oosting na eerste puntenverlies meteen kritisch voor ploeg: "Anderlecht lag op de rug, dan moet je ze killen"

21:45
7
Opmerkelijke ingreep van Mazzu levert niets op: "Dat is de eerste keer in mijn carrière"

Opmerkelijke ingreep van Mazzu levert niets op: "Dat is de eerste keer in mijn carrière"

06:30
3
"Een klote helft" : Lucas Hey verstopt zich niet, maar is blij dat een nieuw Westerlo-fiasco is vermeden Reactie

"Een klote helft" : Lucas Hey verstopt zich niet, maar is blij dat een nieuw Westerlo-fiasco is vermeden

22:00
Anderlecht toont weerbaarheid en haalt dubbele achterstand op in en tegen Antwerp

Anderlecht toont weerbaarheid en haalt dubbele achterstand op in en tegen Antwerp

20:31
Wereldgoal bezorgt topfavoriet Marokko de perfecte start op de Afrika Cup

Wereldgoal bezorgt topfavoriet Marokko de perfecte start op de Afrika Cup

23:00
1
Matchwinnaar Van Helden zegt wat iedereen bij STVV denkt, maar zelden hardop zegt Reactie

Matchwinnaar Van Helden zegt wat iedereen bij STVV denkt, maar zelden hardop zegt

21:30
Pieter Gerkens bezorgt Cercle Brugge bij zwak OH Leuven eerste zege in vier maanden

Pieter Gerkens bezorgt Cercle Brugge bij zwak OH Leuven eerste zege in vier maanden

21:24
🎥 Was het er één? Antwerp opent score via strafschop die Anderlecht woedend maakt

🎥 Was het er één? Antwerp opent score via strafschop die Anderlecht woedend maakt

19:30
16
Weergaloze Yamal krijgt doodschop, maar leidt Barcelona naar zege tegen Villarreal

Weergaloze Yamal krijgt doodschop, maar leidt Barcelona naar zege tegen Villarreal

22:30
1
🎥 Senne Lammens krijgt beauty om de oren bij verliezend Manchester United

🎥 Senne Lammens krijgt beauty om de oren bij verliezend Manchester United

22:00
6
Drama voor Club Brugge-KAA Gent: fan raakt zwaargewond

Drama voor Club Brugge-KAA Gent: fan raakt zwaargewond

20:30
15
📷 Club Brugge trapt subtiel na naar KAA Gent na Slag om Vlaanderen

📷 Club Brugge trapt subtiel na naar KAA Gent na Slag om Vlaanderen

21:00
20
Laat gelijkspel tussen Lokeren en Patro Eisden ontspoort: drie rode kaarten

Laat gelijkspel tussen Lokeren en Patro Eisden ontspoort: drie rode kaarten

21:40
5
KV Mechelen krijgt tik van STVV: dit heeft coach Vanderbiest te zeggen Reactie

KV Mechelen krijgt tik van STVV: dit heeft coach Vanderbiest te zeggen

19:51
Dit is waarom Hans Vanaken deze Slag om Vlaanderen nooit zal vergeten

Dit is waarom Hans Vanaken deze Slag om Vlaanderen nooit zal vergeten

20:00
🎥 De Mil ziet meerdere werkpunten bij KAA Gent en is scherp: "Kan gewoon niet"

🎥 De Mil ziet meerdere werkpunten bij KAA Gent en is scherp: "Kan gewoon niet"

18:45
4
🎥 STVV-smaakmaker tekent voor dé misser van het seizoen

🎥 STVV-smaakmaker tekent voor dé misser van het seizoen

19:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Birger Verstraete héél streng voor zijn ploegmaats: "Mentaliteits- en focusprobleem" Luf Luf over Dit is een historisch dieptepunt voor de Jupiler Pro League: al meer dan 40 jaar niet meer gebeurd DKMA DKMA over "Ik was daar, maar de deur was gesloten": KAA Gent slaat terug na reactie van Ivan Leko Shooters Shooters over Sven Vandenbroeck zwáár misnoegd over refs: "Alle kleine dingen zijn voor Union" Bemmer Bemmer over Oosting na eerste puntenverlies meteen kritisch voor ploeg: "Anderlecht lag op de rug, dan moet je ze killen" Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over 📷 Club Brugge trapt subtiel na naar KAA Gent na Slag om Vlaanderen André Coenen André Coenen over Het belangrijkste verschil met Leko? Het onverwachte cijfer dat Standard in de top 6 houdt André Coenen André Coenen over Niet de helft van de punten, maar wel in top zes: "Ongelooflijk hoe ze schakelen tussen zwart en wit" Stefaan_82 Stefaan_82 over Schitterend nieuws voor nieuw stadion Club Brugge? Regering noemt het "koninginnenstuk" Dirk1897 Dirk1897 over Gent-speler weigerde uitgestoken hand van Ivan Leko: "Gewoon heel onprofessioneel" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved