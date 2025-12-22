Vincent Kompany wil meer en is nog niet tevreden met wat Bayern tot nu toe liet zien

Bayern München heeft nu officieel het eerste deel van hun seizoen afgerond. De mannen van Vincent Kompany hebben het jaar 2025 prachtig afgesloten met een 0-4 overwinning tegen FC Heidenheim.

Hij kan natuurlijk tevreden zijn met deze seizoensstart. Bayern is koploper in de Bundesliga en heeft nog geen enkele keer verloren in de competitie (13 overwinningen en twee gelijke spelen). De enige nederlaag van het seizoen vond plaats in de Champions League tegen Arsenal (3-1). "We hebben een goede basis gelegd voor de tweede helft van het seizoen", benadrukt Vincent Kompany. "We gaan nu een pauze nemen voordat we weer verdergaan."

"De titels worden beslist in maart en april, en we moeten aanwezig zijn op het beslissende moment. We moeten erin geloven, en dan hebben we een kans om prijzen te winnen", vervolgt hij.

Afgelopen week was niet makkelijk te beheren voor Vincent Kompany: "Deze week leek op een COVID-week, de spelers werden één voor één ziek. Degenen die beschikbaar waren, hebben goed getraind en hebben vandaag een zeer goede prestatie geleverd."

Vincent Kompany, trots op zijn team

De Belgische tacticus is verheugd. "Ik ben trots op het team, want het is nooit vanzelfsprekend om hier te komen en zo'n prestatie neer te zetten. De jonge spelers trainen al een tijdje met ons mee en het was duidelijk dat we hen op een gegeven moment nodig zouden hebben."

De volgende wedstrijd van Bayern vindt plaats op 11 januari. De Beierse ploeg zal het opnemen tegen Wolfsburg op de 16e speeldag van de Bundesliga. Maar nu kunnen de spelers en de staf ten volle genieten van hun eindejaarsfeesten.