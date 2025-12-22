Niet de helft van de punten, maar wel in top zes: "Ongelooflijk hoe ze schakelen tussen zwart en wit"

Standard hield zondag zijn zesde plaats vast na een 0-2-zege op het veld van Dender. Analist Philippe Albert ziet de prestaties van de Rouches als verrassend positief.

“Ze blijven op de zesde plaats, ondanks dat ze niet de helft van de punten hebben en niet goed spelen. Maar het werkt: ze scoren weinig, maar incasseren ook weinig", haalt hij de schouders op bij Le Soir.

De verdediging van Standard wisselt constant, en dat vertaalt zich soms in onzekerheid. Toch blijft het resultaat overeind. “Epolo is naar de CAN? Pirard komt in en levert de nodige reddingen. Uiteindelijk heeft Standard 9 op 12 gehaald met drie verplaatsingen. Dat is behoorlijk voor een ploeg die zo wisselt.”

Albert wijst wel op een opvallend verschil tussen uit- en thuiswedstrijden. “Hun totaalrecord buiten Sclessin is 15 op 30, wat goed is. Maar thuis hapert het met slechts 12 punten, en dat terwijl ze nog niet tegen de topteams speelden.”

Sint-Truiden wordt een grote test voor Standard

De komende weken zullen een grotere uitdaging worden voor de Rouches. “Na Nieuwjaar krijgen ze Sint-Truiden thuis, dat beter speelt dan KV Mechelen. Dat wordt een test, zeker om de zesde plaats vast te houden en blessures te recupereren voor het vervolg van het seizoen.”

Albert prijst ook de mentale veerkracht van Standard. “Je ziet het verschil: na de nederlaag tegen OHL heerst negativisme, en een week later is er die fantastische band met de supporters na een moeizame overwinning bij de hekkensluiter. Het is ongelooflijk hoe deze ploeg in een week kan schakelen van zwart naar wit.”





Voor Standard blijft het doel duidelijk: zich handhaven in de top zes tot het einde van het seizoen en hopen dat de blessuregevallen terugkeren. “Met mogelijk een versterking tijdens de mercato kunnen ze hun ambitie nog waarmaken", besluit Albert.