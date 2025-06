OFFICIEEL: Voormalige Beerschot-winger keert terug naar de Jupiler Pro League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ilias Sebaoui keert terug naar de Jupiler Pro League. Na enkele seizoenen in Nederland te hebben gevoetbald, zal de 23-jarige Marokkaan volgend seizoen opnieuw in ons land te bewonderen zijn.

De voorbije dagen leek het steeds duidelijker dat Ilias Sebaoui Feyenoord opnieuw ging verlaten. Eerst leek een nieuwe uitleenbeurt de meest logische oplossing, maar de Rotterdammers doen Sebaoui nu zelfs definitief van de hand.

Het is uiteindelijk Sint-Truiden dat de Marokkaan terug naar ons land haalt. Dat de Truienaars de ex-Beerschotspeler graag wilden inlijven, was al geweten. Maar nu heeft STVV de transfer ook officieel aangekondigd via haar clubkanalen.

Sebaoui zal een extra kwaliteitsinjectie moeten toevoegen aan de aanvalslinie van STVV. Hij zal het felbegeerde rugnummer tien dragen en tekent een meerjarig contract bij de Limburgers.

Het Belgische publiek leerde Sebaoui kennen van tijdens zijn periode bij Beerschot. Met de Antwerpenaren degradeerde hij in 2022 naar de tweede klasse. Eén seizoen later plukte Feyenoord hem daar weg, waarna het hem meteen uitleende aan FC Dordrecht.

Ook dit seizoen leende Feyenoord hem uit aan een andere Nederlandse club. Bij Heerenveen werkte Sebaoui een prima seizoen af, maar toch kon hij op weinig perspectief rekenen in Rotterdam. En dus keert hij na twee seizoenen Nederland opnieuw terug naar ons land.