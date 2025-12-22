Het belangrijkste verschil met Leko? Het onverwachte cijfer dat Standard in de top 6 houdt

Het belangrijkste verschil met Leko? Het onverwachte cijfer dat Standard in de top 6 houdt
Standard heeft zijn plaats in de top 6 behouden dankzij de overwinning bij Dender. De Rouches schitterden niet per se, maar hebben hun werk geleverd op verplaatsing.

Zal Standard het jaar in de top 6 eindigen? Weinigen hadden het zien aankomen, maar dat zal wel het geval zijn als de Rouches winnen van Sint-Truiden. Een wedstrijd die verre van gewonnen is. Maar ondertussen hebben de Luikenaren de goede trein ingehaald, een trein waar ze vorig seizoen tevergeefs achteraan zaten in de tweede seizoenshelft.

De verandering? Niet noodzakelijk merkbaar in het spel. In Dender scoorde het team in de eerste minuut uit een stilstaande fase en beperkte het zich tot het verdedigen van de voorsprong gedurende de rest van de wedstrijd, zonder zich aanvallend te tonen.

Het harde werk geïntroduceerd door Ivan Leko is nog steeds aanwezig, zelfs al betekent dat soms de winkel sluiten: Standard heeft de op twee na slechtste aanval van het kampioenschap (17 doelpunten in 19 wedstrijden). Alleen La Louvière en Dender scoorden minder (15 doelpunten).

En toch staat het team nu al drie weken op rij in de top 6. De moeilijkheden waarmee Genk, Gent en Antwerp kampen (de helft van de deelnemers aan de laatste Champions' Playoffs staan nog steeds buiten de top 6) spelen daar uiteraard een rol in. Maar Standard heeft ook gecorrigeerd wat ze vorig seizoen zwaar tekort kwamen: de uitwedstrijden.

Op het veld van Dender registreerden de Rouches hun derde opeenvolgende overwinning buiten Sclessin. Dat was sinds het seizoen 2022/2023 onder Ronny Deila niet meer gebeurd (opeenvolgende overwinningen in Kortrijk (0-1), Sint-Truiden (1-2) en Charleroi (0-1)).

Solidariteit behouden, zelfs op een mindere dag

Met zo'n reeks heeft Standard nu 15 punten uit 30 buiten hun thuisbasis, de vierde beste score in de eerste divisie. Dat is al meer dan het aantal van vorig seizoen, waar de Luikenaren 14 punten haalden uit de 45 mogelijke (11e beste uitbalans).

Tijdens zijn heerschappij in Sclessin (62 wedstrijden, waarvan 31 op verplaatsing), zag Ivan Leko zijn mannen slechts twee keer winnen buiten Sclessin. Standard staat nu op vijf uitoverwinningen in de competitie dit seizoen, zonder de kwalificatie op het veld van Beveren, leider van D1B, te vergeten.

Ook het team van Vincent Euvrard heeft duidelijk enkele moeilijke momenten gekend ver van de Maas (zoals in Leuven, Gent of Sint-Truiden), maar het lijkt erop dat het team de juiste metaalwijziging heeft doorgemaakt om zich te wapenen tegen tegenslag, zoals te zien is aan het spel van Ibe Hautekiet, wiens niveau recent zeer indrukwekkend was.

De bijkomende vraag blijft: zal het genoeg zijn om tot het einde in de top 6 te blijven? Vorig seizoen strandde Standard op de zevende plaats met 39 punten op 90 (43,33%). Gent bereikte de Champions' Playoffs door net de helft van de punten te pakken. Deze keer staan de Rouches op 27/47 (47,37%).

Om een kans te maken te blijven meedoen voor de goede plaatsen tot het einde, moeten ze deze keer... de thuisbasis verstevigen: het team heeft pas de twaalfde beste ratio voor eigen publiek (12 punten uit 27). Een anomalie die zo snel mogelijk gecorrigeerd moet worden. Vooral omdat de sterke teams buiten de top 6 zich niet kunnen veroorloven te slabakken tot het einde van het seizoen, zoals blijkt uit de opleving van Antwerp, dat nu binnen drie punten van de zesde plaats staat.

