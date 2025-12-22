Onur Cinel bewijst zijn grote gelijk: "We hebben hem gemist"

Cercle Brugge leeft nog. De Vereniging had na een 6 op 39 dringend een driepunter nodig en tegen OH Leuven leverde het die ook af. Met dank aan PIeter Gerkens, die zo coach Onur Cinel aan boord lijkt te houden.

Meesterlijk was het allemaal niet wat Cercle Brugge op de mat bracht, maar door een sterke en stevige start kwamen ze wel 0-2 op voorsprong op bezoek bij OH Leuven. En die voorsprong verdedigden ze daarna met man en macht.

Pieter Gerkens maakte het verschil

Coach Onur Cinel bewees mogelijk zijn grote gelijk. Hij posteerde Warleson in doel en die hield de nul met een paar mooie reddingen, terwijl ook Pieter Gerkens nieuw in de basis was en hij meteen twee keer scoorde.

"We hebben Gerkens gemist de voorbije weken, hij heeft het uitstekend gedaan. Hij is een belangrijke speler en persoon voor ons. Het is een mooie comeback voor hem", aldus Onur Cinel in een reactie bij Sporza.

Cercle Brugge zag af in de tweede helft

"Ik ben heel blij voor mijn spelers, want ze verdienden dit gevoel al veel eerder. We hebben hiervoor ook al goede wedstrijden gespeeld, sommige waren zelfs beter dan vandaag. De spelers deden er alles aan om te winnen."

Lees ook... Pieter Gerkens bezorgt Cercle Brugge bij zwak OH Leuven eerste zege in vier maanden ›

De coach gaf aan dat de vechtlust enorm was, ook al was het afzien in de tweede helft. Hij sprak van een verdiende overwinning en een efficiënt Cercle Brugge. Dat heeft volgens hem het verschil gemaakt. En zo loopt Cercle opnieuw vier punten uit op hekkensluiter Dender.