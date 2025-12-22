Het laatste woord is nog niet gezegd: Charleroi legt klacht neer bij FIFA

Het laatste woord is nog niet gezegd: Charleroi legt klacht neer bij FIFA
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Oday Dabbagh is momenteel actief in Egypte, bij de club van Zamalek. Maar Charleroi heeft de zaken nog niet helemaal afgerond met hem. En dus komt nu ook de Wereldvoetbalbond FIFA tussen in een geschil.

Het is een eufemisme: Oday Dabbagh heeft niet heel veel vreugde gebracht aan de supporters van Charleroi tijdens zijn verblijf op Mambourg. Productiever bij de Palestijnse selectie dan bij de Zebra's (waar zijn gebrek aan aanwezigheid in het strafschopgebied irriteerde), verloor de 27-jarige aanvaller definitief het vertrouwen van zijn supporters afgelopen winter.

Charleroi dient klacht in bij FIFA

Nadat hij in de laatste momenten van de Waalse derby tegen Standard de gelijkmaker had gescoord, liet hij zijn frustratie de vrije loop door de bal woest de tribunes in te schieten. Voor ieders welzijn werd hij een paar weken later uitgeleend aan Aberdeen. Daar kwalificeerde hij zijn team voor de finale van de beker.

Deze zomer was hij slechts op doortocht bij Charleroi na zijn huurperiode. Yannick Ferrera ging hem daar ophalen om hem nieuw leven in te blazen bij Zamalek. Een transfer die door Transfermarkt werd geschat op 305.000 euro voor de Egyptische club. En daar begonnen de problemen.

De Carolos wachten nog steeds op hun vergoeding

Le Soir meldt namelijk dat Charleroi nog steeds niet het volledige bedrag van de transfer van hun voormalige speler heeft ontvangen. De directie van Sporting heeft daarom besloten Zamalek aan te klagen bij de FIFA.


Met 4 doelpunten in 10 competitiematchen in Egypte staat Oday Dabbagh opnieuw in het oog van de storm, dit keer tegen zijn wil in. De Zebra's waren liever niet tot dit punt gekomen, maar in deze economisch onzekere tijden is er geen sprake van om spelers voor een lage prijs te verkopen of geld te laten lopen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
El Zamalek
Oday Dabbagh

Meer nieuws

Vermant, Kerk, Coosemans en ook heel wat verrassingen maakten het mooie weer dit weekend

Vermant, Kerk, Coosemans en ook heel wat verrassingen maakten het mooie weer dit weekend

18:40
Werk aan de winkel voor OH Leuven: "Snel weg van de eettafel, helaas"

Werk aan de winkel voor OH Leuven: "Snel weg van de eettafel, helaas"

18:30
Hein Vanhaezebrouck laat niets heel van Club Brugge en KAA Gent

Hein Vanhaezebrouck laat niets heel van Club Brugge en KAA Gent

18:20
STVV de luis in de pels: spelers én analisten geloven er in

STVV de luis in de pels: spelers én analisten geloven er in

18:00
Besnik Hasi scoort opvallende solo: "Toont wat er allemaal mis is met Belgisch voetbal"

Besnik Hasi scoort opvallende solo: "Toont wat er allemaal mis is met Belgisch voetbal"

17:40
1
Filip Joos verrast: "Hij is de beste spits in onze competitie"

Filip Joos verrast: "Hij is de beste spits in onze competitie"

17:00
Ook onder Ivan Leko blijft het nipt voor Club Brugge: "Opvallend en veelzeggend"

Ook onder Ivan Leko blijft het nipt voor Club Brugge: "Opvallend en veelzeggend"

16:30
2
"Allemaal zoals Ronaldo of Messi": Eden Hazard is kristalhelder over zijn toekomst in het voetbal

"Allemaal zoals Ronaldo of Messi": Eden Hazard is kristalhelder over zijn toekomst in het voetbal

17:20
Stort het Belgisch voetbal als kaartenhuisje in elkaar? "50 tot 70 procent waarde kwijt"

Stort het Belgisch voetbal als kaartenhuisje in elkaar? "50 tot 70 procent waarde kwijt"

15:30
4
Beveren en Kortrijk nu al zeker van promotie? 2025 wordt neergelegd door match vol onzekerheid

Beveren en Kortrijk nu al zeker van promotie? 2025 wordt neergelegd door match vol onzekerheid

16:45
KV Mechelen liep achter de feiten aan op STVV: Vanderbiest verklaart waarom

KV Mechelen liep achter de feiten aan op STVV: Vanderbiest verklaart waarom

14:50
1
Wesley Sonck is het beu na Antwerp - Anderlecht: "Ik snap er niets meer van"

Wesley Sonck is het beu na Antwerp - Anderlecht: "Ik snap er niets meer van"

14:40
3
Hoopgevend richting 2026? Rode Duivels weten waar ze staan

Hoopgevend richting 2026? Rode Duivels weten waar ze staan

15:00
Analist is streng voor KAA Gent: "Negatieve spiraal blijft maar doordraaien"

Analist is streng voor KAA Gent: "Negatieve spiraal blijft maar doordraaien"

14:20
G5-bestuurder formeel over Belgisch voetbal: "Ik voorspel grote problemen in 2026"

G5-bestuurder formeel over Belgisch voetbal: "Ik voorspel grote problemen in 2026"

13:30
40
EXCLUSIEF: KAA Gent, STVV, OH Leuven en Cercle Brugge azen op dezelfde aanvaller

EXCLUSIEF: KAA Gent, STVV, OH Leuven en Cercle Brugge azen op dezelfde aanvaller

14:00
Kwestie van kwaliteit? Zulte Waregem wisselt wel héél weinig en laat Vossen vaak op de bank

Kwestie van kwaliteit? Zulte Waregem wisselt wel héél weinig en laat Vossen vaak op de bank

13:20
1
Zit het probleem dieper bij Club Brugge? "Dit was niet beter dan onder Nicky Hayen"

Zit het probleem dieper bij Club Brugge? "Dit was niet beter dan onder Nicky Hayen"

13:00
"Ik was daar, maar de deur was gesloten": KAA Gent slaat terug na reactie van Ivan Leko

"Ik was daar, maar de deur was gesloten": KAA Gent slaat terug na reactie van Ivan Leko

12:40
3
Onur Cinel bewijst zijn grote gelijk: "We hebben hem gemist"

Onur Cinel bewijst zijn grote gelijk: "We hebben hem gemist"

11:50
Het belangrijkste verschil met Leko? Het onverwachte cijfer dat Standard in de top 6 houdt

Het belangrijkste verschil met Leko? Het onverwachte cijfer dat Standard in de top 6 houdt

11:40
2
Zware tegenvaller voor Union SG: absolute sterkhouder in extremis tijdje onbeschikbaar

Zware tegenvaller voor Union SG: absolute sterkhouder in extremis tijdje onbeschikbaar

12:00
5
Terugkeer Axel Witsel naar België? "Niet als speler!"

Terugkeer Axel Witsel naar België? "Niet als speler!"

12:20
Niet de helft van de punten, maar wel in top zes: "Ongelooflijk hoe ze schakelen tussen zwart en wit"

Niet de helft van de punten, maar wel in top zes: "Ongelooflijk hoe ze schakelen tussen zwart en wit"

11:20
3
Schitterend nieuws voor nieuw stadion Club Brugge? Regering noemt het "koninginnenstuk"

Schitterend nieuws voor nieuw stadion Club Brugge? Regering noemt het "koninginnenstuk"

10:30
11
Rode Duivels hebben spits nodig, maar... deze wordt geblokkeerd door zijn club

Rode Duivels hebben spits nodig, maar... deze wordt geblokkeerd door zijn club

11:00
2
Gent-speler weigerde uitgestoken hand van Ivan Leko: "Gewoon heel onprofessioneel"

Gent-speler weigerde uitgestoken hand van Ivan Leko: "Gewoon heel onprofessioneel"

10:00
16
Dit is een historisch dieptepunt voor de Jupiler Pro League: al meer dan 40 jaar niet meer gebeurd

Dit is een historisch dieptepunt voor de Jupiler Pro League: al meer dan 40 jaar niet meer gebeurd

09:00
6
Vincent Kompany wil meer en is nog niet tevreden met wat Bayern tot nu toe liet zien

Vincent Kompany wil meer en is nog niet tevreden met wat Bayern tot nu toe liet zien

09:30
🎥 Besnik Hasi klaagt over penalty voor Antwerp, maar... was die voor Anderlecht niet nog lichter?

🎥 Besnik Hasi klaagt over penalty voor Antwerp, maar... was die voor Anderlecht niet nog lichter?

08:40
15
Janssen tussen frustratie en realisme na geljkspel tegen Anderlecht: "Een maand geleden tekenden we hiervoor" Reactie

Janssen tussen frustratie en realisme na geljkspel tegen Anderlecht: "Een maand geleden tekenden we hiervoor"

08:10
Tactiek Besnik Hasi buitenshuis roept vragen op (en het is niet de eerste keer)

Tactiek Besnik Hasi buitenshuis roept vragen op (en het is niet de eerste keer)

08:00
4
Birger Verstraete héél streng voor zijn ploegmaats: "Mentaliteits- en focusprobleem"

Birger Verstraete héél streng voor zijn ploegmaats: "Mentaliteits- en focusprobleem"

07:40
2
Marc Degryse zwaar onder de indruk van Antwerp-speler: "Stef Wils moet gevloekt hebben"

Marc Degryse zwaar onder de indruk van Antwerp-speler: "Stef Wils moet gevloekt hebben"

07:20
3
🎥 Ivan Leko pakt uit met klassegebaar richting spelers van KAA Gent

🎥 Ivan Leko pakt uit met klassegebaar richting spelers van KAA Gent

07:00
3
Opmerkelijke ingreep van Mazzu levert niets op: "Dat is de eerste keer in mijn carrière"

Opmerkelijke ingreep van Mazzu levert niets op: "Dat is de eerste keer in mijn carrière"

06:30
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

trivece trivece over G5-bestuurder formeel over Belgisch voetbal: "Ik voorspel grote problemen in 2026" fanskb fanskb over SK Beveren blijft grote indruk maken: "Wat deze groep nu flikt, is ongezien" Bright71 Bright71 over Wesley Sonck is het beu na Antwerp - Anderlecht: "Ik snap er niets meer van" Eldonte Eldonte over Besnik Hasi scoort opvallende solo: "Toont wat er allemaal mis is met Belgisch voetbal" André Coenen André Coenen over Stort het Belgisch voetbal als kaartenhuisje in elkaar? "50 tot 70 procent waarde kwijt" Futbolitis Futbolitis over 📷 Club Brugge trapt subtiel na naar KAA Gent na Slag om Vlaanderen patje teppers patje teppers over Kwestie van kwaliteit? Zulte Waregem wisselt wel héél weinig en laat Vossen vaak op de bank Shooters Shooters over Sven Vandenbroeck zwáár misnoegd over refs: "Alle kleine dingen zijn voor Union" Vital Verheyen Vital Verheyen over Schitterend nieuws voor nieuw stadion Club Brugge? Regering noemt het "koninginnenstuk" .. .. over Ook onder Ivan Leko blijft het nipt voor Club Brugge: "Opvallend en veelzeggend" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved