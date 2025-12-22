Het laatste woord is nog niet gezegd: Charleroi legt klacht neer bij FIFA

Oday Dabbagh is momenteel actief in Egypte, bij de club van Zamalek. Maar Charleroi heeft de zaken nog niet helemaal afgerond met hem. En dus komt nu ook de Wereldvoetbalbond FIFA tussen in een geschil.

Het is een eufemisme: Oday Dabbagh heeft niet heel veel vreugde gebracht aan de supporters van Charleroi tijdens zijn verblijf op Mambourg. Productiever bij de Palestijnse selectie dan bij de Zebra's (waar zijn gebrek aan aanwezigheid in het strafschopgebied irriteerde), verloor de 27-jarige aanvaller definitief het vertrouwen van zijn supporters afgelopen winter.

Charleroi dient klacht in bij FIFA

Nadat hij in de laatste momenten van de Waalse derby tegen Standard de gelijkmaker had gescoord, liet hij zijn frustratie de vrije loop door de bal woest de tribunes in te schieten. Voor ieders welzijn werd hij een paar weken later uitgeleend aan Aberdeen. Daar kwalificeerde hij zijn team voor de finale van de beker.

Deze zomer was hij slechts op doortocht bij Charleroi na zijn huurperiode. Yannick Ferrera ging hem daar ophalen om hem nieuw leven in te blazen bij Zamalek. Een transfer die door Transfermarkt werd geschat op 305.000 euro voor de Egyptische club. En daar begonnen de problemen.

De Carolos wachten nog steeds op hun vergoeding

Le Soir meldt namelijk dat Charleroi nog steeds niet het volledige bedrag van de transfer van hun voormalige speler heeft ontvangen. De directie van Sporting heeft daarom besloten Zamalek aan te klagen bij de FIFA.



Met 4 doelpunten in 10 competitiematchen in Egypte staat Oday Dabbagh opnieuw in het oog van de storm, dit keer tegen zijn wil in. De Zebra's waren liever niet tot dit punt gekomen, maar in deze economisch onzekere tijden is er geen sprake van om spelers voor een lage prijs te verkopen of geld te laten lopen.