KV Mechelen liep achter de feiten aan op STVV: Vanderbiest verklaart waarom

KV Mechelen ging zondag met 1-0 onderuit op Stayen na een sterke openingsfase van STVV. Fred Vanderbiest zag zijn ploeg vooral in het begin tekortschieten.

KV Mechelen beleefde zondag een moeilijke namiddag op het veld van Sint-Truiden. Malinwa verloor met 1-0 na een vroeg doelpunt van Rein Van Helden. Coach Fred Vanderbiest zit met veel afwezigen. Zo kon hij bijvoorbeeld geen beroep doen op Kerim Mrabti.

"In plichtbewustheid, of in het opnemen van bepaalde taken bij balbezit of balverlies weet je dat je met Kerim (Mrabti n.v.d.r) altijd goed zit. Hij zal altijd zijn werk blijven doen, ook als hij kwalitatief minder is", zegt Vanderbiest.

Vanderbiest ziet probleem niet bij afwezigen, maar bij intensiteit

"Hij is belangrijk voor de ploeg, dat toonde hij de voorbije weken. Maar we startten niet minder aan de wedstrijd omdat Kerim niet speelde", gaat de coach verder. Waar lag het dan wel aan?

"Gewoon intensiteit", is Vanderbiest duidelijk. "We werden overrompeld in de eerste 20 minuten. We liepen achter de feiten aan en moesten zien dat er geen tweede tegendoelpunt viel."

Keisuke Goto mistte nog een onwaarschijnlijk grote kans. "We hadden een tikkeltje geluk bij de voorzet van Vanwesemael richting Goto. Mondjesmaat kwamen we er terug in omdat we de juiste intensiteit terugwonnen", besluit Vanderbiest. In de tweede helft kon de wedstrijd nog beide kanten opgaan, maar STVV bleef toch nog een tikkeltje gevaarlijker.