Beveren en Kortrijk nu al zeker van promotie? 2025 wordt neergelegd door match vol onzekerheid

Het weekend én het jaar 2025 in de Challenger Pro League eindigde met een wedstrijd tussen Eupen en Olympic Charleroi. Beide teams slaagden er niet in om een winnaar te bepalen. En zo leggen we het jaar helemaal neer in de tweede klasse van het Belgisch voetbal.

Ondanks de chronische instabiliteit rond het team, reisde Olympic Charleroi naar Eupen met de vaste intentie om wraak te nemen voor de 0-1 nederlaag eerder dit seizoen. Aan de andere kant konden de Panda's hun vierde overwinning op rij boeken.

Eupen en Charleroi maken er een spannende slotmatch van

De beginfase van de wedstrijd lachte de bezoekers toe: Olympic nam geleidelijk de controle over en werd daarvoor beloond na een half uur. Toshio Lake, auteur van drie doelpunten in de laatste acht wedstrijden, vervulde dit keer de rol van assistgever voor Hassan Jahic.

Met de rug tegen de muur kwam Eupen toen tot leven. De Panda's begonnen sterk aan de tweede helft: Zakaria Atteri maakte meteen gelijk, goed bediend door Nicolas Gavory. De stand bleef 1-1 tot aan het begin van het laatste kwartier. 

Beveren is dé ploeg van 2025 in de Challenger Pro League

Daarna kon Jahic voor een nieuwe voorsprong voor de bezoekers zorgen en toen was er nog de late gelijkmaker via Nathan Bitumazala. Eindstand 2-2: de Panda's en de Dogues delen de punten na een wedstrijd vol onzekerheid tot het einde.


En zo leggen we het jaar neer in de CPL. Beveren is dé ploeg van het moment en heeft nu al 48 punten. Dat zijn er zes meer dan Kortrijk en al liefst vijftien meer dan Beerschot. Het ziet er voor Beveren met nog veertien speeldagen te gaan héél goed uit richting promotie.

2e klasse

 Speeldag 19
Lommel SK Lommel SK 4-3 Lierse SK Lierse SK
KAA Gent KAA Gent 3-1 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 1- Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 4-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
KV Kortrijk KV Kortrijk 5-2 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-3 Luik FC Luik FC
Eupen Eupen 2-2 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

